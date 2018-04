وکٹ کیپر بلے باز جونی بئیر سٹو ڈٹ گئے ،انگلینڈ290رنز بنانے میں کامیاب

کرائسٹ چرچ(ڈیلی پاکستان آن لائن)جونی بیئرسٹو کی جرات مندانہ اننگز نے انگلینڈ کو مکمل تباہی سے بچا لیا اور نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے روز کھیل ختم ہونے تک مہمان ٹیم نے پہلی اننگز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 290 رنز بنا لیے ہیں۔

Jonny Bairstow's 97* and a Mark Wood's 52 help England get to 290/8 on the first day of the final Test after Tim Southee and Trent Boult rattle the top order. #NZvENG SCORECARD ➡️ https://t.co/HUvzTsvGZK pic.twitter.com/Sa5G4rupBh