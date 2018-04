ایڈان میکرام کے 152رنز،ساﺅتھ افریقہ نے آسٹریلیاکے خلاف 313رنز بنالئے

جوہانسبرگ(ڈیلی پاکستان آن لائن)آسٹریلیا اور ساﺅتھ افریقہ کے درمیان 4میچز کی سیریز کے آخری میچ میں ساﺅتھ افریقہ نے پہلے روز کے اختتام تک 6وکٹوں کے نقصان پر313رنز بنالئے ۔

REPORT: A brilliant maiden Test 150 from Aiden Markram preceded a late Aussie fightback, but the Proteas ended the day on top.



