وہ پاکستانی جس نے مکڈونلڈز کو ’انڈے والا برگر‘ بیچنے پر مجبور کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا ایکٹوسٹ علی گل پیر کی جانب سے چلائی جانے والی مہم کے نتیجے میں مکڈونلڈ نے انڈے والا برگر بیچنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

کچھ روز پہلے سوشل میڈیا ایکٹوسٹ علی گل پیر نے مختلف ریستورانوں کی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہیں مہنگی فوڈ چینز سے انڈے والا برگر کا مطالبہ کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ علی گل پیر مکڈونلڈ اور کے ایف سی سمیت کئی فاسٹ فوڈ کمپنیوں کے پاس گئے لیکن انہیں انڈے والا برگر کھانے کو نہیں ملا۔ یہ ویڈیو انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اور انڈے والا برگر کا مطالبہ کیا۔

علی گل پیر کی یہ ویڈیو دیکھ کر امریکہ کی فاسٹ فوڈ کمپنی مکڈونلڈز نے انہیں آفر کی کہ اگر وہ اپنا مطالبہ موثر انداز میں پیش کردیں اورپاکستانیوں کو یک زبان کردیں تو انہیں انڈے والا برگر کھلادیا جائے گا۔

مکڈونلڈز کی اس فرمائش کے بعد علی گل پیر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہوگئی اور ’انڈے والا برگر‘ کا ہیش ٹیگ ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کرنے لگا جس کے بعد مکڈونلڈز نے نہ صرف انہیں بلکہ پورے پاکستان کو انڈے والا برگر کھلانے کا اعلان کردیا۔

مکڈونلڈ کی جانب سے سب سے پہلا انڈے والا برگر علی گل پیر کو کھلایا گیا ہے۔

بعد یکم اپریل سے ’ مکڈونلڈز بن کباب ‘ کے نام سے یہ ڈِش پاکستان میں مکڈونلڈز کی تمام برانچز پر دستیاب ہوگی۔

@Aligulpir apne banaya social media ko hathiyaar. Watch the video to see how McDonald’s leaves you lajawaab by replying with pyaar. :D

P.S. Milega, milega aap sabko bhe 1st April se McDonald’s mein ab bun kabab milega.#AndayWalaBurger #McDonaldsBunKabab pic.twitter.com/Pim4rtamHA