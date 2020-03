معروف ٹی وی چینل نے رمضان ٹرانسمیشن کی میزبانی کے لیے حریم شاہ سے رابطہ کرلیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں رواں سال رمضان ٹرانسمیشن کرنے کی پیشکش ہوئی ہے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے بتا یا کہ رمضان ٹرانسمیشن 2020کی میزبانی کرنے کے لیے مجھ سے ملک کے ایک معروف ٹی وی چینل نے رابطہ کیا ہے ،کیا آپ مجھ کو رمضان ٹرانسمیشن کی میزبانی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ؟اپنے خیالات سے آگاہ کریں ۔

I have been approached by a Leading TV Channel to host their 2020 Ramadan transmission .. Do you want to see me host it? Share your thoughts.