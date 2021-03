شب برات، کپتان بابراعظم نے اہم پیغام جاری کردیا

جوہانسبرگ(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے شب برات کی مناسبت سے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللّٰہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، صحت و تندرستی عطا فرمائے اور پورے سال آپ کو خوشیاں ملتی رہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ شبِ برات کے اس بابرکت رات میں آپ ہمیں اپنے عزیز و اقارب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔

واضح رہے کہ بابر اعظم اس وقت دورہ جنوبی افریقہ کے لیے جوہانسبرگ میں موجود ہیں،قومی ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف اپنا پہلا میچ 2 اپریل کو کھیلے گی۔

This Shab-e-barat, the night of blessings, remember us and everyone around you in your special prayers. May Allah bless you with health, protection, happiness and love for the whole year.#Shab_E_Barat pic.twitter.com/BAVxcHXQ8w