کین سائنو ویکسین کی پہلی کھیپ آج مل جائے گی، اسد عمر

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ کین سائنو ویکسین کی پہلی کھیپ آج مل جائے گی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ کین سائنو وہ ویکسین ہے پاکستان نےجس کے فیز تھری ٹرائل میں حصہ لیا تھا۔جو کہ پاکستان کی جانب سے کسی بھی ویکسین کے لئے پہلی بار کیا گیا۔

First batch of cansino vaccine procured being recieved today. This is the vaccine in which Pakistan participated in phase 3 trials, which was the first time ever that Pakistan had done so for any vaccine.

ایک اور پیغام میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اپریل کے وسط میں کین سائنو ویکسین کی 30 لاکھ خوراکیں حاصل کی جاسکیں گی، ویکسین کی پاکستان میں ہی پیکنگ کی جائے گی،خصوصی آلات کی خریداری اور عملے کی تربیت کی جارہی ہے۔

We will be getting bulk vaccine by mid april from cansino from which 3 million vaccine doses can be made. The bulk vaccine recieved will be formulated, sterilized and packed in Pakistan. For this purpose special equipment has been procured and manpower is being trained