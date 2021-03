اسلام آباد میں سالانہ تبلیغی اجتماع ملتوی کردیا گیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وفاقی دارالحکومت میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر سالانہ تبلیغی اجتماع ملتوی کردیا گیا۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ میں تبلیغی جماعت کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے میری درخواست پر اسلام آباد میں ہونے والا سالانہ تبلیغی اجتماع ملتوی کردیا ۔انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں سالانہ تبلیغی اجتماع یکم سے 4 اپریل تک ہونا تھا تاہم کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر انہوں نے تبلیغی جماعت کے منتظمین سے اجتماع ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی جسے منظور کرلیا گیا۔

I am very grateful to the Management of "Tableeghi Jamaat" that ON MY REQUEST, they have postponed their annual 'IJTEMA' in Islamabad, scheduled from 1st to 4th April. The request was made in view of the increasing cases of COVID-19 in the City. #NCOC #COVID19