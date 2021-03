بھارتی پولیس کو مقبوضہ جموں کے کھیت سے پی آئی اے کا ’طیارہ‘ مل گیا ، بھارتی میڈ یا پر ایسی خبر کے چر چے کہ جان کر آپ کی بھی ہنسی چھوٹ جائے

سری نگر (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی میڈ یا پر ایک خبر چرچے میں ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے پاکستان ائیر لائنز کے طیارے سے مشابہ غبارہ ملا ہے ۔بھارتی نیوز ایجنسی ’اے این آئی ‘نے ٹوئٹر پر دو تصویریں شیئر کیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کھیتوں میں ایک غبارہ موجود ہیں جو پی آئی اے کے طیارے جیسا ہے ۔ان تصویروں کے ساتھ بتا یا گیا کہ بھارتی پولیس کو یہ غبارہ مقبوضہ جموں کے علاقے کناچک سے ملاہے ،پی آئی اے کے طیارے سے مشابہ غبارہ ملنے کا یہ تیسرا واقعہ ہے ،اس سے قبل 10مارچ کو مقبوضہ جموں کے ہرینگر سیکٹر اور 16مارچ کو بھلوال سیکٹر پر بھی اس طرح کے غبارے پائے گئے تھے ۔

An aircraft-shaped balloon with 'PIA' written on it, recovered by J&K Police in Kanachak area of Jammu.

This is the third such instance, similar balloons were recovered by Police on March 10th & 16th, in Sotra Chak village of Hiranagar sector & Bhalwal area of Jammu respectively pic.twitter.com/2sITR1MKhU