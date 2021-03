وسیم اکرم کی 34 سالہ پرانی تصویر نے ان کی اہلیہ کو حیران کردیا، اس تصویر میں کیا ہے؟ آپ بھی جانیں

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )لیجنڈری فاسٹ باؤلر وسیم اکرم کی 34 سالہ پرانی تصویر نے ان کی اہلیہ شنیرا اکرم کو حیران کردیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹرپر ٹویٹ کرتے ہوئے شنیرا اکرم کا کہنا تھا کہ آج میں میں نے ٹویٹر پرجو چیز سب سے پہلے دیکھی ہے وہ میرے شوہر کی انڈوئیر میں تصویر ہے، کیا یہ نارمل ہے۔

Opened Twitter today and the first thing I saw was a pic of my husband in his underwear!? Is that Normal? ????????????‍♀️