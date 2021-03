سابق امریکی صدر باراک اوباما کی دادی انتقال کرگئیں

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق امریکی صدر بارک اوباما کی سوتیلی دادی سارا اوباما 99 برس کی عمر میں کینیا میں انتقال کرگئیں۔

بارک اوباما نے ٹویٹ کے ذریعے تصدیق کرتےہوئے کہا ہے کہ سارا اوباما کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دنیا انھیں ماما سارا کے نام سے جانتی ہے مگر ہم انھیں دانی یا گرینی کہتے تھے۔ سارا اوباما ایک ہفتے سے علیل تھیں تاہم ان کا کورونا وائرس ٹیسٹ منفی آیا تھا۔ وہ کینیا کے شہر کسومو کے اسپتال میں زیر علاج تھیں۔

بارک اوباما کے امریکی صدر بننے کےبعد سارا اوباما کو شہرت ملی۔ سارا اومابا کی پیدائش 1922 میں لیک وکٹوریہ میں ہوئی۔ وہ بارک اوباما کے دادا حسین اونیانگو اوباما کی تیسری بیوی تھیں۔ بارک اوباما کے والد نے ان کی والدہ سے اس وقت علیحدگی اختیار کی جب بارک صرف 2 برس کے تھے۔ بارک اوباما کے والد کا 46 برس کی عمر میں کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوگیا تھا۔

My family and I are mourning the loss of our beloved grandmother, Sarah Ogwel Onyango Obama, affectionately known to many as “Mama Sarah” but known to us as “Dani” or Granny. We will miss her dearly, but we’ll celebrate with gratitude her long and remarkable life. pic.twitter.com/avDY4f1PVu