عمران خان کے پیچھے بیٹھا یہ بچہ آج کونسا وزیر ہے ؟

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان کے پیچھے بیٹھے اس بچے کو ملک کی انتہائی اہم وزارت کا قلمدان مل گیا ہے ۔تصویر میں نظر آنے والا یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ وزیر خزانہ حماد اظہر ہیں۔ مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر تحریک انصاف کے آفیشل اکاونٹ سے تصویر شیئر کی گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان سٹیج پر موجود ہیں اور پیچھے ایک بچہ نظر آرہا ہے۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کے اکاو¿نٹ سے بتایا گیا ہے کہ تصویر میں نظر آنے والا یہ بچہ موجودہ وزیر خزانہ حماد اظہر ہیں۔

Fun fact: The kid in this picture is now our Finance Minister - @Hammad_Azhar

When PM Imran Khan started politics, he said that his voters are currently young but when they are eligible to vote, he’ll succeed. Not only him, but his support base is also achieving big milestones! pic.twitter.com/LkdWzAegQp