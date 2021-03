فواد چوہدری نے سندھ حکومت کی تعریف کردی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے کراچی میں الیکڑک بس چلانے پر سندھ حکومت کی تقریف کی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ میں کراچی میں الیکڑک بس منصوبے پر وزیراعلی سندھ مراد علی شاہ اور وزیر ٹرانسپورٹ کو مبارک باد پیش کرتا ہوں،میری وزارت اس سلسلے میں سندھ حکومت کی ہر ممکن مدد کرے گا،امید ہے پنجاب اور خیبرپختونخوا بھی اس طریقہ کار کو فالو کریں گے۔

واضح رہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے آج کراچی میں پہلی الیکڑک بس کا افتتاح کیا گیا ہے۔

Want to congratulate Sindh Govt specially @MuradAliShahPPP and ministry of transport on their remarkable step to add electric bus in Karachi Commuters system,@MinistryofST is fully behind Sind Govt in this futuristic approach hope Punjab and KP ll also take same route ASAP