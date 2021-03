فلسطینی شہری 20 سال بعد اسرائیلی قید سے رہا، اہل خانہ سے ملتے ہوئے جذباتی مناظر، ویڈیو سامنے آگئی

غزہ(ڈیلی پاکستان آن لائن) فلسطینی شہری مجد بربر 20 سال بعد اسرائیلی جیل سے رہا ہوکر گھر پہنچاتو اہل خانہ اور محلے داروں نے شاندار استقبال کیا،بیٹی اور بیوی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا،اس موقع پر جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق مجدبربر کو 20 سال بعد اسرائیلی قید سے رہائی ملی ہے۔ رہائی پر مجد بربر کا بھرپور استقبال کیا گیا۔انہیں 30 مارچ 2001 کو اسرائیلی فورسز مزاحمتی تحریک میں حصہ لینے پر مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے راس العمود سے گرفتار کیا تھا جب انکی بیٹی صرف پندرہ دن کی تھی۔

After 20 years, Fatima Barbar receives her husband Majd Barbar who spent two decades in Israeli jails.

Majd was released yesterday. His daughter Zeina was only 15 days old when he was arrested. https://t.co/veIbLiwOew pic.twitter.com/QnTkKeGtNt