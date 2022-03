"پاکستان کو مبارک ہو" ایم کیو ایم سے معاملات طے پانے کے بعد بلاول کا پیغام

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی ) کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان (ایم کیو ایم) کے ساتھ معاملات طے پانے کی تصدیق کردی۔

اپنے ایک ٹویٹ میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا "متحدہ اپوزیشن اور ایم کیو ایم کے درمیان معاہدہ طے پاگیا ہے۔ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی اور پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی (سی ای سی) اس معاہدے کی توثیق کریں گی، اس کے بعد میڈیا کے ساتھ صبح اس کی تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔پاکستان کو مبارک ہو۔"

The united opposition and MQM have reached an agreement. Rabta committee MQM & PPP CEC will ratify said agreement. We will then share details with the media in a press conference tomorrow IA. Congratulations Pakistan.