سی بی ڈی پنجاب ترقی کی نئی بلندیوں پر پہنچ گیا 

لاہور (پ ر)لاہور سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ اتھارٹی (ایل سی بی ڈی ڈی اے) جسے سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پنجاب (سی بی ڈی) بھی کہا جاتا ہے، نے سول ایوی ایشن اتھارٹی (سی اے اے) کی جانب سے لاہور پرائم کے لیے 750 فٹ اونچائی کی منظوری حاصل کر کے ایک اور سنگ میل حاصل کر لیا ہے۔ ایک شاندار اونچائی کی منظوری حاصل کرنا سی بی ڈی پنجاب کا ایک تاریخ ساز کارنامہ ہے۔لاہور پرائم بارہ مخلوط کمرشل پلاٹوں پر مشتمل ہے ان بارہ پلاٹوں میں سے پانچ پلاٹ ستمبر 2021 میں 500 فٹ اونچائی کی منظوری کے ساتھ نیلام کیے گئے تھے۔ سول ایوی ایشن اتھارٹی (CAA) اور پاکستان ایئر فورس (PAF) کے تعاون سے ایک جدید ایروناٹیکل اسٹڈی کا انعقاد کیا گیا۔ اس مطالعہ میں، سی بی ڈی پنجاب میں فلک بوس عمارتوں کے عملی نفاذ کے لیے تمام امکانات اور رکاوٹوں پر گہری تحقیق اور تجزیہ کیا گیا تھا۔ سی اے اے نے 750 فٹ تعمیراتی اونچائی کی منظوری دیتے ہوئے محفوظ فلائٹ آپریشنز کے پروٹوکول کو بھی یقینی بنایاہے۔

لاہور سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ اتھارٹی (ایل سی بی ڈی ڈی اے) کے سی ای او عمران امین نے کہا کہ 750 فٹ اونچائی کی منظوری رئیل اسٹیٹ میں شان و شوکت کا مظہر اور تعمیراتی شعبے میں غیر معمولی ہے۔ سی بی ڈی پنجاب پاکستان کو اپنا پہلا کاروباری ضلع دینے کے وزیر اعظم عمران خان کے خواب کے ایک اور قدم قریب آ گیا ہے۔ میں سی اے اے اور پی اے ایف کی انتظامیہ کا اپنی پیشہ ورانہ مدد فراہم کرنے اور 750 فٹ اونچائی کی فراہمی کے لیے سی بی ڈی پنجاب کی درخواست پر فوری کارروائی کرنے پر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔

750 فٹ کی اونچائی آرکیٹیکچرل شاہکاروں کے لئیے ایک رو شن راہ ہے۔ کاروباری برادری اضافی اونچائی کے تمام فوائد سے فائدہ اٹھائے گی ان فوائد میں تجارتی مقصد کے لیے زیادہ قابل فروخت علاقہ، تعمیراتی ترقی اور ہیلی پیڈ کی فراہمی شامل ہیں۔ لاہور پرائم کے پانچ مخلوط کمرشل پلاٹس کی نیلامی میں FARکی حد 1:18-1:24 تھی جس کی منظور شدہ اونچائی 500 فٹ تھی جس کو اب بڑھا کر 750 فٹ کر دیا گیا ہے لہذا بولی دہندگان کو نیلام شدہ پلاٹوں کی اضافی اونچائی خریدنی ہوگی۔

سی بی ڈی پنجاب کا ہر قدم پاکستان کی بہتری اور معاشی ترقی کے لیے کام کرنے کے اتھارٹی کے حلف کو تقویت دے رہا ہے۔ سی بی ڈی پنجاب نے تمام معاشی عدم استحکام کے خدشات کو ختم کر دیا ہے اور عالمی اقتصادی نقشے پر پاکستان کی ساخت کو مضبوط کیا ہے۔

About CBD:

Lahore Central Business District Development Authority (LCBDDA) also known as Central Business District (CBD Punjab) welcomes you to Pakistan's first central business district "CBD Punjab" which puts Pakistan on the map of global business districts where we promise to ensure bespoke and innovative real estate supply to contribute to the national development. Lahore Central Business District Development Authority (LCBDDA) has been mandated to develop environment-friendly, urban regeneration projects on vertical principles that would enhance the characteristics of the city through walkable urbanism and smart infrastructure. CBD Punjab is proudly working to provide unique opportunities for businesses to grow and cities to expand under international standards. Development has been categorized into different districts namely Commercial District, Residential District, and Digital District. Each district has its unique characteristics and dynamics, connected through urban green infrastructure developed by renowned international architects. The development and infrastructure work has already been initiated for Lahore Prime at CBD Punjab. The authority has auctioned Pakistan Lahore's first planned Downtown in which authority presented 7 mixed use premium commercial plots. From the grand auction of Lahore Downtown authority secured an investment of Rs 35 billion PKR.CBD Punjab has also launched Pakistan's most unique graduate development program the apprentice to give professional training to fresh graduates that will lead towards permanent jobs