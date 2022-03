ایم کیوایم کے اپوزیشن کیساتھ معاملات طے، کابینہ سے مستعفی ہونے کا فیصلہ

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) اپوزیشن کے متحدہ قومی موومنٹ (ایم کیوایم ) کے ساتھ معاملات طے پاگئے ہیں جس کے بعد متحدہ نے کابینہ سے علیحدگی کا فیصلہ کرلیا۔

صحافی امیر عباس نے بتایا کہ " وفاقی وزراء امین الحق اور فروغ نسیم دوپہر ایک بجے استعفیٰ دیں گے"۔

انہوں نے مزید بتایا کہ میں پارلیمنٹ میں ہوں اور ایم کیوایم کی اپوزیشن کیساتھ ڈیل کی تصدیق کرسکتا ہوں کہ یہ زبانی کلامی نہیں ہوئی، ڈیل پر ایم کیوایم کی جانب سے خالد مقبول جبکہ اپوزیشن کی جانب سے آصف زرداری ، شہبازشریف ، بلاول، سردار اختر اور مولانا فضل الرحمان نے دستخط کیے ۔

Breaking:

I’m in federal lodges at the moment and cn confirm that deal b/w MQM & opposition is not verbal rather signed and sealed.Khalid Maqbool signed it from MQM & Asif Zardari, Shahbaz Sharif, Bilawal Bhutto, Sardar Akhtar & Maulana signed it from opposition #NoconfidenceVote