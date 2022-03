شاہ ویر جعفری بھی وزیراعظم کے حق میں بول پڑے

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف یوٹیوبر شاہ ویر جعفری نے کہا ہے کہ عمران خان کی طرح چیمپئن بنو۔

اپنے ایک ٹویٹ میں شاہ ویرجعفری کا کہنا تھا کہ عمران خان کی طرح چیمپئن بنو،وہ زخمی ہیں اور پیٹھ میں چھرا لگنے کے باوجود لڑ رہے ہیں۔عمران خان کو مخاطب کرتےہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ نسل آپ کو یاد رکھے گی اور آپ سے سیکھے گی بھی۔آپ ہمارا روشن مستقبل ہو۔

Be a champion like Imran khan. Wounded and back stabbed yet fighting the battle like a freaking champion! This generation will remember him and learn from him. The future is bright!