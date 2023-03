"بالی ووڈ سٹارز کے بچے اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ بہت "ٹیلنٹڈ" ہیں"، کنگنا رناوت

ممبئی (ویب ڈیسک)بالی ووڈ کی معروف اداکارہ کنگنا رناوت نے کہا ہے کہ بالی ووڈ سٹارز کے بچے اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ بہت "ٹیلنٹڈ" ہیں۔

تفصیلات کے مطابق اداکارہ کنگنا رناوت نے انڈسٹری میں ہونے والی گروہ بندی اور اقربا پروی سے متعلق گلوکار اے آر رحمان کا ماضی کا بیان شیئر کرتے ہوئے ردعمل کا اظہار کیا ہے.مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر کنگنا رناوت نے اے آر رحمان کے ماضی میں دیئے گئے ایک انٹرویو کو ری ٹوئٹ کرتے ہوئے متعدد ٹوئٹس کرتے ہوئے کہا کہ " بالی وود سٹارز کے بچےاس غلط فہمی میں بڑے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں"۔

Bolly kids grow up being obsessed with talent, their parents applaude their every word /move and they too start to believe that lie, until a really gifted person shows up, smacking them right in their faces and raising the bar high it challenges everything they ever believed1/2 https://t.co/XAZ8aHk3QQ