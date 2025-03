رورل کمیونٹی ڈویلپمنٹ سوسائٹی اور جرمن ادارے کی مشترکہ کاوش!

پروفیسر ناصر بشیر

سموگ کو زمینی اوزون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سرمئی دھند کی تہ کی مانند ہوتی ہے جو ہوا میں جم جاتی ہے۔ سموگ میں موجود دھویں اور دھند کے اس مرکب یا آمیزے میں کاربن مونو آکسائیڈ، نائیٹروجن آکسائیڈ اور میتھین جیسے مختلف زیریلے کیمیائی مادے بھی شامل ہوتے ہیں۔فضائی آلودگی سموگ کا بڑا سبب ہے جوں ہی درجہ حرارت میں کمی ہوتی ہے تو گرم ہوا اوپر جانے کی بجائے فضا میں معلق ہو جاتی ہے۔ اس میں بھوسے اور کوڑا کرکٹ جلنے سے پیدا ہونے والے ذرات، گاڑیوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والے دھویں سے پیدا ہونے والی گیسز اور ذرات فضا میں ٹھہر جاتے ہیں جس سے فضا نیچے سے اوپر تک آلودہ ہو جاتی ہے۔ صبح سویرے تو حدِ نگاہ تک فضا آلودہ دکھائی دیتی ہے۔

پاکستان میں سموگ ایک نئی آفت ناگہانی ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی وجوہ ابھی تک سامنے آئیں ان میں فصلوں کی باقیات کو نذرِ آتش کرنا، جنگلات کا کٹاؤ اور دھواں خارج کرنے والی گاڑیاں اہم ہیں۔ ہمارے ہاں آج بھی فصلوں کی کاشت پرانے اور روایتی طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک فصل کی کٹائی کے بعد کھیتوں میں بہت سی باقیات رہ جاتی ہیں جب تک ان باقیات کو تلف نہ کیا جائے تب تک اگلی فصل کاشت نہیں ہو سکتی۔ترقی یافتہ ممالک میں فصلوں کی کٹائی کے لیے جدید طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اس لیے وہاں باقیات کو آگ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں شجرکاری کے شعور کے باوجود جنگلات کو تیزی سے کاٹا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہاں بارشیں روٹھ گئی ہیں۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اکتوبر، نومبر اور مارچ اپریل میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہر طرف سموگ کا راج ہوتا ہے۔ ہماری سڑکوں پر ایندھن سے چلنے والی گاڑیوں کی تعداد میں بھی روزبروز اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے لیے اپنی سی کارروائی تو کرتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سموگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔

سموگ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ہاں کھانسی اور الرجی کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دمہ پھیل رہا ہے۔ آنکھوں کے امراض بھی شدید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں سموگ سے بچاؤ کے لیے عوام کو کئی حفاظتی تدابیر بتائی جاتی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ ماسک لگا کر گھر سے باہر نکلیں۔ پانی زیادہ پیا جائے۔ باہر سے آتے ہی تازہ پانی سے چہرے اور آنکھوں کو دھو لیا جائے۔ کھیتوں کی باقیات کو آگ نہ لگائی جائے، کوڑا کرکٹ نہ جلایا جائے، گاڑیوں کی مرمت بروقت کرائی جائے۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہمارے ہاں سموگ پر مکمل قابو نہیں پایا جا سکا۔ ماحولیات کا محکمہ سرگرم ہوتا ہے لیکن جب تک خود عوام اس سلسلے میں آگے نہیں آئیں گے تب تک اس مسئلے پر قابو پانا مشکل دکھائی دیتا ہے۔

ان حالات میں رورل کمیونٹی ڈویلپمنٹ سوسائٹی نے آگے بڑھ کر سموگ کے خلاف برسرِ عمل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ رورل کمیونٹی ڈویلپمنٹ سوسائٹی (آر۔ سی۔ڈی۔ ایس) کے بانی محمد مرتضیٰ کھوکھر ہیں اور اس کے منیجنگ ڈائریکٹر قیصر اقبال ہیں۔ قیصر اقبال ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں۔انگریزی، سیاسیات اور سوشل ورک میں ایم اے کر چکے ہیں۔ اپنی سوسائٹی کے بانی محمد مرتضیٰ کھوکھر کے وژن کے مطابق سوسائٹی کو لے کر چلتے ہیں اور جو ٹارگٹ طے کیے جاتے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے پرخلوص کوشش اور کاوش کرتے ہیں۔ دیہاتی علاقوں میں اس سوسائٹی کی خدمات اور کاوشیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ غریب مردوں اور خواتین کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب یہ سوسائٹی سموگ کا مقابلہ کرنے کے لیے میدانِ عمل میں نکلی ہے۔ اس ضمن میں انہیں ایک نہایت شان دار، فعال اور پْرعزم ٹیم میسر ہے جس میں مختار علی کپری، مس رِدا، مس مہ وش، مس وحید، مس شازیہ نمایاں ہیں۔ قیصر اقبال نے آر۔ سی۔ ڈی۔ ایس میں نچلی سطح یعنی سوشل موبلائزر انچارج سے کام کا آغاز کیا۔ پھر پروگرام منیجر، ڈسٹرکٹ منیجر اور ریجنل منیجر بنے اور آج اس کے ایم۔ ڈی ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ ان کی یہ ترقی سوسائٹی کے بانی محمد مرتضیٰ کھوکھر کی راہ نمائی کا نتیجہ ہے۔ چند ہفتے قبل مجھے قیصر اقبال صاحب کا فون آیا اور کہنے لگے کہ میں نے آپ کی سموگ کے حوالے سے ایک نظم پڑھی ہے جس کے دو اشعار بھی انہوں نے سنائے:

انہوں نے مجھے ملاقات کرنے کو کہا۔چنانچہ میں کافی کا ایک کپ ان کے ساتھ نوش کرنے کے لیے رحمن گارڈن میں واقع ان کے دفتر جا پہنچا۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ جرمنی کا ایک ادارہ ویلٹ ہنگرہلفے Welthungerhilfey سموگ کے تدارک کے لیے دنیا کے آٹھ ملکوں میں مسلسل سرگرمِ عمل ہے۔ یہ ادارہ 2016ء سے کام کر رہا ہے۔ ہماری سوسائٹی اس جرمن ادارے کے ساتھ مل کرپنجسب بالخصوص لاہور ڈویژن کے اضلاع اور نواحی علاقوں میں سموگ کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہم نے اس مشترکہ منصوبے کو TOGETHER کا نام دیا ہے۔ یہ نام Towards Grater Effectiveness and Timeliness in Humanitarian Emergency Responce کا مخفف ہے۔ واقعی TOGETHER ایک بہت معنی خیز نام ہے۔ ایسی آفت جو ایک بڑی آبادی کو نقصان پہنچا کر متاثرکر رہی ہو، اسے بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ جرمن ادارہ HoifaیعنیHumanitarian Operations Innovation Facitlity ایسی آفات کے خاتمے کے سلسلے میں مختلف ملکوں کے اداروں اور سوسائٹیوں کو معاونت فراہم کرتا ہے جو پہلے کبھی نہ ہوا ہو۔ یہ ادارہ بجا طور پر سمجھتا ہے کہ سموگ بھی ایک ایسی آفت ہے جو اسی زمانے میں دیکھی گئی ہے۔ قدرتی آفات ماضی میں بہت آتی رہی ہیں لیکن سموگ ایک آفتِ ناگہانی ہے جس نے ہر آدمی کو متاثر کیا ہے۔

قیصر اقبال نے بتایا کہ اس ادارے کے ساتھ مل کر وہ لاہور اور اس کے مضافات میں سموگ کے خاتمے کے لیے کام کررہے ہیں۔ اس ضمن میں بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ان علاقوں میں فارمرز سموگ کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ ان میں کسانوں کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ کمیٹیاں بنانا بہت ضروری تھا کیونکہ سموگ کی ایک بڑی وجہ وہ کسان بھی ہیں جو پرانے اور روایتی انداز میں فصلیں کاشت کرتے ہیں۔ وہ نئی فصل کاشت کرنے سے پہلے فصلوں کی باقیات جلانے کے عادی ہوتے ہیں۔ انہیں ہم چھوٹے انجن والے منی ٹریکٹر خرید کر دے رہے ہیں جو فصلوں کی باقیات کو جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں۔ اینٹیں بنانے والے بھٹوں کے مالکان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ انہیں ہم سموگ کے خاتمے یا کمی کے سلسلے میں ہروقت رابطے میں رہتے ہیں۔انہیں وہ طریقے بتاتے ہیں جن سے سموگ سے بچا جا سکتا ہے۔ سول سوسائٹی کی ان تنظیموں سے بھی ہم مسلسل رابطے میں ہیں جو ماحول کو بچانے اور اسے صاف ستھرا رکھنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ان تنظیموں نے ہمیں بہت اچھا رسپانس دیا ہے۔انہوں نے اقرار کیا ہے کہ اب انہیں وہ راہ نمائی فراہم کی جا رہی ہے جو شاید پہلے میسر نہیں تھی۔ سموگ کے خاتمے کے لیے محکمہ صحت اور تعلیم سے بھی رابطے میں ہیں۔ تعلیمی اداروں میں جا کر ہم سموگ سے بچاؤ کی تدابیر بتاتے ہیں۔ وہاں تقریبات کر رہے ہیں جن میں اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کے لوگ بھی جوق در جوق شرکت کرتے ہیں۔ پنجاب کی ماحول بچاؤ اتھارٹی کے ساتھ بھی مسلسل تعلق رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کے تعاون کے بغیر ہم اپنا مقصد حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ انوائرمینٹل پروٹیکشن اتھارٹی اپنے وسائل میں رہتے ہوئے سموگ کے خاتمے کے لیے بہت کام کر رہی ہے۔ اس کی معاونت سے ہم نے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ و طالبات کے ساتھ میٹنگز کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو شامل کیے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔

یہ بتا کر قیصر اقبال نے مجھے مزید حیران کیا کہ سموگ کے خاتمے کے لیے انہوں نے ہنگامی فلاحی خدمات کے ادارے 1122 اور سٹی ٹریفک پولیس کو بھی آن بورڈ لے رکھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 1122 کے مستعد اور پْرعزم اہل کار سموگ سے متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر پہنچتے ہیں اور متاثرین کو طبی امداد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سموگ سے بچاؤ کے طریقے بتاتے ہیں۔ اسی طرح سٹی ٹریفک پولیس کے اہل کار دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو روکتے ہیں۔ ان کے چالان کرتے ہیں اور انہیں اپنی گاڑیاں مرمت کرانے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ سٹی ٹریفک پولیس کی بات لوگ توجہ اور سنجیدگی سے سنتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس منظم فورس کی وجہ سے بھی سموگ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔

آر۔سی۔ڈی۔ ایس کے ایم ڈی قیصر اقبال نے مزید بتایا کہ انہوں نے سکولوں میں 40ہزار دوبارہ قابلِ استعمال کپڑے کے تھیلے تقسیم کیے ہیں۔ ان تھیلوں میں ماسک اور عینکیں بھی شامل ہیں۔ یہ تھیلے دراصل سموگ سے بچاؤ کی ایک عملی شکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جرمن ادارے اور ہمارے ادارے کا یہ اشتراکِ عمل جاری رہا تو ان شاء اللہ بہت جلد ہم سموگ پر قابو پالیں گے۔ تاہم ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں ہر معاملے میں حکومت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ سموگ جیسے معاملے میں عوام کو خود بھی سوچنا اور بہت کچھ کرنا ہوگا۔ عوام کے تعاون کے بغیر کسی آفت سے نمٹا نہیں جا سکتا۔