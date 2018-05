”جس کیلئے ہم نے دعائیں کیں وہ پاکستان کا میچ دیکھ رہا ہے اور۔۔۔“ معروف ترین بھارتی اداکار کی لارڈز گراﺅنڈ میں بیٹھ کر میچ دیکھتے ہوئے تصویر سامنے آئی تو بھارتی آگ بگولہ ہو گئے، یہ کون ہے اور کس حلیے میں تھا؟ سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گئی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان نے لارڈز ٹیسٹ میں عمدہ کارکردگی پیش کرتے ہوئے انگلینڈ کو تاریخی شکست سے دوچار کیا تو پوری دنیا میں موجود پاکستانی کرکٹ شائقین نے جشن منایا۔

انگلینڈ میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے میچ دیکھنے کیلئے سٹیڈیم کا رخ کیا لیکن اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ بھارتی اداکار عرفان خان بھی میچ دیکھنے کیلئے سٹیڈیم میں موجود تھے۔

سپورٹس جرنلسٹ زینب عباس نے سٹیڈیم میں بیٹھے عرفان خان کی تصویر شیئر کی جنہوں نے دھوپ سے بچنے کے بجائے سر پر رومال اوڑھ رکھا تھا اور جب یہ تصویر لی گئی تو وہ اتفاق سے کیمرے کی جانب ہی دیکھ رہے تھے۔

Pic shared by @Furqan013 - there’s actor Irfan Khan enjoying the match at Lord’s #ENGvPAK pic.twitter.com/iUpdXamxeX