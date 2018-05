”اپنا دماغ بھی استعمال کر لیا کرو، 48ڈگری درجہ حرارت میں ایسے کپڑے کون پہنتا ہے“ سینئر صحافی عمر قریشی نے یہ تصویر شیئر کی تو آگے سے پاکستانیوں نے ان کا کیا حشر کیا ؟ جان کر آپ ہنس ہنس کر بے حال ہوجائیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا پر طرح طرح کی جھوٹی سچی خبریں پھیلائی جاتی ہیں اور بغیر ثبوت کے بلند بانگ دعوے کردیے جاتے ہیں جن کی کوئی تصدیق کی بھی زحمت نہیں کرتا لیکن اگر کسی ذمہ دار شخص کی جانب سے بلا تصدیق کوئی پوسٹ کی جائے تو پاکستانی اس کا وہی حشر کرتے ہیں جو سینئر صحافی عمر قریشی کا کیا ہے ۔

عمر قریشی کی جانب سے ایک معمر شخص کی تصویر شیئر کی گئی جو چارپائی پر اپنی بیوی کو کھینچتا ہوا نظر آتا ہے۔ قریشی نے لکھا کہ یہ معمر آدمی اپنی بیوی کو چارپائی پر سرکاری ہسپتال کھینچ کر لایا ، اس کے پاس ایمبولینس یا دیگر کوئی سہولت موجود نہیں تھی ۔عمر قریشی کی جانب سے شیئر کی گئی یہ تصویر ایک بار تو انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتی ہے لیکن پھر جب تصویر میں نظر آنے والے لوگوں کی حالت دیکھی جائے تو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تصویر انسانی ہمدردی سے زیادہ کسی مبینہ پراپیگنڈے کا حصہ ہے کیونکہ سب لوگوں نے سردیوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور شدید گرمی کے موسم میں ایسی تصویر شیئر کرنا سمجھ سے بالا تر ہے۔

A man in drags his ailing wife on her bed to a government hospital in Jhang -- no ambulance or stretcher was available to transport the woman pic.twitter.com/AZ9hPdHBCN — omar r quraishi (@omar_quraishi) May 30, 2018

سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے عمر قریشی کی یہ تصاویر شیئر کرنے پر خوب کلاس لگائی گئی۔ ترقی والا بابا نے اس تصویر کو ڈیڑھ سال پرانی قرار دیتے ہوئے جھنگ کے ضلعی ہسپتال کو لاہور کے پرائیویٹ ہسپتالوں سے بہتر قرار دے دیا۔

5۔1سال پرانی ہے اس وقت DHQ جھنگ لاہور کے کسی بھی پرایئوٹ ہسپتال سے بہتر ہے — ترقی والا بابا (@danihtc61) May 30, 2018

بلال ملک نے انگریزی میں ان پڑھ بابے کو مشورہ دیا کہ وہ 1122 ڈائل کرکے ایمبولینس بلا سکتا تھا۔جس پر ان پڑھ بچہ نامی صارف نے بلال احمد ملک اور عمر قریشی دونوں کو ایک ہی ٹویٹ میں کچھ ان الفاظ میں نمٹایا۔

Ignorance is not always a bliss. The old man simply dial 1122 for an ambulance ???? — Bilal Ahmed Malik (@BilalAMalik_) May 30, 2018

ہو سکتا ہے "گامی میں سویٹر" پہننے کی وجہ سے مت ماری گئی ہو؟؟ ???????????????????? مشرف دور کی تصویریں اور 2018 کو جهپے — انپڑھ بچہ (@bagu_gosha) May 30, 2018

چوہدری زبیر نے تو یہ تصویر دیکھ کر محکمہ موسمیات کی طرح پیشگوئی کردی۔

اج کل جھنگ میں شدید برف باری کی وجہ سے سخت سردی ہے منفی 5 چل رہا ہے — Chaudhery Zubair (@ChaudheryZubair) May 30, 2018

نزاکت نے گرمی میں سویٹر پہنانے پر عمر قریشی کو 21 توپوں کی سلامی پیش کی۔

کمال کر دیا آپ نے شدید گرمی میں سارے لوگوں کو کوٹ اور سویٹر پہنا دیئے۔ اکیس توپوں کی سلامی???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? — جمہوری غدار (@Nazakat1984) May 30, 2018

سمیع یوسف باجوہ نے انتہائی مہذب انداز میں غلطی کی نشاندہی کچھ اس طرح کی ۔

ہر شعبے میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہے گی ...لیکن جلدی میں یا نا معلوم وجوہات کی بنا پر آپ پرانی تصویریں پوسٹ کر گئے... — Samir Yousaf Bajwa (@SamirBajwa12) May 30, 2018

فیصل نامی صارف نے ان تصویروں کو مشرف دور کی قرار دیا اور کہا کہ یہ سردیوں کی ہیں، جس پر عزہ بتول نے بہت ہی سنجیدہ سوال اٹھایا اور کہا ’ کیا سردیاں صرف مشرف دور میں تھیں؟‘۔

عمر بھائی کیا ہوگیا ہے آپکو. ایسے تو نہ کریں. یہ مشرف دور کی تصویر ہے، سردیوں کی ہے. گوگل تو کر لیتے. افسوس! — غدار درویش (@faisalaslams) May 30, 2018

کیا سردیاں صرف مشرف دور میں تھیں???????????????????????????? — ezzah (@ezzahbatoolpk) May 30, 2018

اختر ساگر نے عمر قریشی کو اپنا دماغ استعمال کرنے کا مشورہ کچھ اس انداز میں دیا’عمر بھائی آپ بہت معزز ہو میرے لئے مگر کچھ اپنا دماغ بھی استعمال کر لیا کرو 48ڈگری درجہ حرارت میں ایسے کپڑے کون پہنتا ہے‘۔

عمر بھائی آپ بہت معزز ہو میرے لئے مگر کچھ اپنا دماغ بھی استعمال کر لیا کرو 48ڈگری درجہ حرارت میں ایسے کپڑے کون پہنتا ہے — ®Akhtar Sagar® (@Akhtarpmln22) May 30, 2018

ایکٹوسٹ گل بخاری نے بھی عمر قریشی کو حقائق چیک کرنے کی تلقین کی اور یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ اتنی گرمی میں کوئی سویٹر کیسے پہن سکتا ہے۔