”علی ترین اور ملالہ یوسف زئی۔۔۔“ جہانگیر ترین کے بیٹے اور ملالہ یوسف زئی کی لندن سے ایسی تصاویر سامنے آ گئیں کہ جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا، ہر کوئی حیران پریشان رہ گیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم نے لارڈز میں انگلینڈ کو تاریخی شکست سے دوچار کیا تو یہ لمحہ دیکھنے کیلئے کچھ ایسی شخصیات بھی سٹیڈیم میں موجود تھیں جن کے بارے میں کوئی سچ بھی نہ سکتا تھا۔

بالی ووڈ اداکار عرفان خان کی لارڈز سٹیڈیم میں موجودگی کا انکشاف ہوا تو پاکستانیوں سمیت بھارتی بھی حیران پریشان رہ گئے لیکن اب ملالہ یوسف زئی اور جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین کے سٹیڈیم میں موجودگی کا انکشاف ہوا ہے اور ملالہ یوسف زئی نے کچھ تصاویر بھی سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کر دی ہیں۔

ان تصاویر میں علی ترین، ملالہ یوسف زئی اور کچھ دیگر مرد و خواتین کو دیکھا جا سکتا ہے جو میچ سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تصاویر سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ملے جلے ردعمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔

A beautiful day at Lords cricket ground watching PakVsEng test match. Congratulations to Pakistan team on their spectacular victory.???????? ???? pic.twitter.com/UhhO7RSCxT