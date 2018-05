سوناکشی سنہا کے ورک آؤٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

ممبئی(آئی این پی) بالی ووڈ کی دبنگ گرل سوناکشی سنہا نے ورک آؤٹ کے دوران بنائی گئی ویڈیو ٹوئٹر پر شیئر کر دی۔

بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق اداکارہ سوناکشی سنہا نے فٹنس چیلنج ’’ہم فٹ تو انڈیا ‘‘ قبول کرتے ہوئے ورک آؤٹ کے دوران بنائی گئی ویڈیو ٹویٹر پر جاری کر دی جس میں وہ ورزش کرتے ہوئے سارا وزن اپنے ہاتھوں پر ڈالتے ہوئے اپنی ٹانگوں کو اوپر نیچے، دائیں بائیں اور آگے، پیچھے کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔واضح رہے کہ سوناکشی سنہا نئی فلموں ’’کلنک‘‘، ’’دبنگ 3‘‘ اور ’’ہیپی پھر بھاگ جائے گی‘‘ میں دکھائی دیں گی۔

ویڈیو دیکھیں:

Accepting the #humfittohindiafit challenge thrown to me by my 2 fit friends @Varun_dvn and @yustrengthmeals! Challenging my trainer @NamrataPurohit, workout partner @IuliaVantur and buddy @VishalMMishra who has begun his fitness journey ???????? #pilatesgirl #mondaymotivation pic.twitter.com/BFjhxtOHjS