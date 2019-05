بیٹنگ کے دوران ہاشم آملہ کو گیند لگ گئے ،ریٹائر ہرٹ ہو کر پویلین لوٹ گئے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )جنوبی افریقہ کے مایہ ناز بلے باز ہاشم آملہ ورلڈ کپ 2019کے اہم افتتاحی میچ میں انگلینڈ کے خلاف بیٹنگ کرتے ہوئے ریٹائرہرٹ ہو کر پویلین لوٹ گئے ۔

تفصیل کے مطابق انگلینڈ کی جانب سے 311رنز کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری ہے اور اس دوران اہم کھلاڑی ہاشم آملہ گیند لگنے سے زخمی ہونے کے بعد پویلین لوٹ گئے ۔36سالہ ہاشم آملہ کو برطانوی باولر جوفرا آرچر نے باونسر مارا جو ان کے ہیلمٹ پر لگا ۔گیند لگنے کے بعد ہاشم آملہ کچھ دیر گراﺅنڈ میں کھڑے رہے اور پھر انہوں نے پویلین لوٹنے کا فیصلہ کیا ۔

Some shocking news for Proteas fans!

South African opener Hashim Amla is going off after that blow. Fingers crossed he's okay to return later in the innings #CWC19 #ENGvSA pic.twitter.com/DgTHc5VIr6