وزیر اعظم کا سعودی عرب جانے کے بعد ٹی وی پر قوم سے خطاب، بڑا اعلان کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں ٹیکس ایمنسٹی سکیم کا اعلان کردیا۔

وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 22 کروڑ کی آبادی میں سے صرف ایک فیصد پاکستانی ٹیکس دیتے ہیں ، کوئی بھی ملک اپنے عوام کی خدمت کر ہی نہیں سکتا اگر وہاں کے لوگ ٹیکس نہ دیں۔

انہوں نے ٹیکس ایمنسٹی سکیم کے بارے میں کہا کہ حکومت کی جانب سے اپنے اثاثوں کو ڈکلیئر کرنے کی سب سے آسان سکیم آئی ہے جو 30 جون تک کیلئے ہے، اس سکیم کے تحت تمام پاکستانی اپنے اثاثے ظاہر کریں کیونکہ اداروں کے پاس تمام معلومات آچکی ہیں اور ہر روز نئی معلومات آرہی ہیں۔ ’ آپ پاکستان کی خدمت کریں اور اپنے پیسے کو ڈکلیئر کریں اس سے ہم اپنے بچوں کا مستقبل بہتر کرسکتے ہیں اور آپ کو فکر نہیں ہوگی کیونکہ پھر آپ کو کوئی ادارہ تنگ نہیں کرے گا، ہم معاشی طور پر مشکل وقت سے بھی نکل جائیں گے‘۔

وزیر اعظم نے قوم کو یقین دلایااور کہا ’ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ آپ پر اور آپ کے ملک پر خرچ ہوگا، یہ بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا پیسہ چوری نہیں ہونے دوں گا‘۔

Special message by the Prime Minister @ImranKhanPTI for the citizens of #PAKISTAN on Assets Declaration & Tax Amensty Scheme that shall expire on the 30th June, 2019.

“Only through valid declaration of assets & tax collection, can we uplift Pakistan.” pic.twitter.com/0T7A9nNpje