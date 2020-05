مسجد نبوی ﷺکل سے کھلے گی لیکن نمازیوں کو کن ہدایات پر عمل کرنا ہوگا؟ حکومتی احکامات جاری

مدینہ منورہ(ڈیلی پاکستان آن لائنسعودی حکومت نے احکامات جاری کردیئے جن کے تحت)عاشقان مصطفیٰ کل نماز فجر سے درنبی کریم ﷺ پرحاضری دے سکیں گے۔رپورٹس کے مطابق مسجد نبوی کو عام نمازیوں کیلئے مکمل طور پر نہیں کھولا جارہابلکہ اسے مرحلہ وارکھولا جائے گا تاہم نمازیوں کو صرف صحن اور توسیعی حصے تک رسائی حاصل ہوگی۔

حرمین شریفین کے آفیشل ٹویٹراکاونٹ ’حرمین انفو‘پر بتایا گیاہے کہ مسجد نبوی ﷺ سے تمام قالینوں کو نکال دیاگیاہے،نمازی ماربل پر نمازپڑھ سکیں گے البتہ نمازیوں کی روضہ مبارک تک رسائی ابھی ممکن نہیں ہوسکے گی۔

NEWS UPDATE - THE PROPHET'S MOSQUE TO BE OPENED TO PUBLIC pic.twitter.com/PDKxVw9jZe