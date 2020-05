ارطغرل کی حلیمہ سلطان نے پاکستانیوں کیلئے ایک اور پیغام جاری کردیا

استنبول (ویب ڈیسک) مسلمانوں کی فتوحات پر مبنی شہرہ آفاق ترکش سیریز’ارطغرل غازی‘ میں حلیمہ سلطان کا مرکزی کردار ادا کرنے والی اسراءبلجیک نے پاکستانیوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک پیغام شیئر کیا اور فرنٹ لائن ورکرز کو خراج تحسین پیش کیا۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں اداکارہ نے لکھا کہ ترکی اور پاکستان میں رہنے والے میرے دوستوں اور فینز کے لیے ایک خوبصورت ملک کی طرف سے خوبصورت پیغام۔

اسراءبلجیک نے فرنٹ لائن کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا کہ آئیے ہم سب مل کر فرنٹ لائن کارکنوں کا ساتھ دیں اور اس پیغام کو دنیا بھر میں عام کریں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں ایک بار پھر جلد پاکستان کا دورہ کرنے کا عندیہ بھی دیا۔ اسراءنے اپنا پیغام گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی ٹیگ کیا۔

To all my friends and fans from my country and #Pakistan, a beautiful message from a beautiful country. Let’s share this with all frontline workers we know!❤️

Hoping to visit soon @GovPakistan https://t.co/yywklChvOe