" آپ کا ملک آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے" شنیرا اکرم نے کن لوگوں کو پیغام دیا اور کیوں ؟ جانئے " آپ کا ملک آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے" شنیرا اکرم نے کن لوگوں کو پیغام دیا اور ...

کراچی (ویب ڈیسک) سماجی کارکن شنیرا اکرم نے ایسے شہریوں کا شکریہ ادا کیا ہے جو کورونا وائرس سے بچاﺅ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کیے ہوئے ہیں۔مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر جاری کردہ اپنے پیغام میں شنیرا اکرم نے عالمی وبا سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات پر عمل کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ’جو لوگ سماجی فاصلے کا خیال رکھ رہے ہیں، ماسک پہن رہے ہیں اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نہیں نکل رہے، ان تمام لوگوں کا شکریہ۔‘

شنیرا اکرم نے کہا کہ ’آپ ہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو اِس مہلک وبا سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔‘اِس سے قبل شنیرا اکرم کے ایک ٹوئٹ پر حسیب چوہدری نامی ٹوئٹر صارف نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ’آپ کا پیغام بالکل ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں غربت کی شرح زیادہ ہے اور بھوک کی خاطر تو ہمیں اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہوگا، گھروں میں بھوکے رہ کر تو غریب عوام مر جائے گی۔‘

ٹوئٹر صارف کے ٹوئٹ کا جواب دیتے ہوئے شنیرا اکرم کا کہنا تھا کہ ’گھر پر رہو کی اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ جائیں اور جب باہر جانا پڑ جائے تو سماجی فاصلے کا خیال رکھیں۔‘

شنیرا اکرم کا کہنا تھا کہ ’گھر سے باہر جاتے ہوئے لازمی ماسک پہنیں تاکہ آپ کے اردگرد موجود لوگوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے اور احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھیں۔‘

یاد رہے کہ شنیرا اکرم سماجی کارکن ہونے کی حیثیت سے اکثر سوشل میڈیا پر کورونا وائرس کے حوالے سے اپنے پیغامات جاری کرتی رہتی ہیں۔اِس سے قبل شنیرا اکرم نے اپنے پیغام میں ان والدین کا شکریہ ادا کیا جن کے بچے طبی عملے سے وابستہ ہیں۔

Thank You to the Parents who encouraged and supported their sons & daughters to go to university and become Doctors, Nurses and health care workers. Because your kids are literally saving the country right now — Shaniera Akram (@iamShaniera) May 9, 2020

انہوں نے کہا تھا کہ ’آج آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ملک کو بچانے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔‘