اینکر پرسن ماریہ میمن بھی کورونا کا شکار ہوگئیں

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) نجی ٹی وی سے وابستہ پروگرام اینکر ماریہ میمن کورونا وائرس کا شکار ہوگئیں۔

ماریہ میمن نے ٹوئٹر پر اپنی صحت کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے ہوئے بتایا کہ 2 روز قبل کورونا کی تھوڑی سی علامات ظاہر ہوئی تھیں جس کے بعد انہوں نے فوری طور پر اپنا کورونا کا ٹیسٹ کرایا۔

انہوں نے بتایا کہ ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آگیا ہے جس کے بعد انہوں نے خود کو آئسولیٹ کرلیا ہے۔ ماریہ میمن نے کہا کہ کورونا کے حوالے سے معاشرتی رویوں کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے، ہمیں معاشی طور پر ذمہ دار بننا ہوگا، اگر کورونا مثبت آتا ہے تو خود کو آئسولیٹ کریں ، ٹیسٹ کرائیں اور لوگوں کو اپنی حالت کے بارے میں بتائیں۔

خیال رہے کہ کچھ عرصہ پہلے اے آر وائی نیوز اسلام آباد کے دفتر کو کورونا کے چند کیسز آنے کے بعد بند کردیا گیا تھا ۔ اس وقت بھی ماریہ میمن نے اپنا کورونا ٹیسٹ کرایا تھا لیکن ان کا ٹیسٹ منفی آیا تھا۔

2 days ago, I felt mild symptoms & immediately got myself tested for covid19. Results are here, I am positive & currently self isolating. It is very imp to discourage social stigma related to Covid. Be socially responsible. Isolate , get tested & let people know abt ur condition