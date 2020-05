نواز شریف کا مخالفین کو بڑا سرپرائز، وہ کام کرنے کا فیصلہ جس کا پی ٹی آئی اکثر مطالبہ کرتی ہے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) برطانیہ میں مقیم پاکستانی صحافی اظہر جاوید کاکہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے وطن واپسی کے حوالے سے مشاورت شروع کردی ہے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں اظہر جاوید نے ذرائع کے حوالے سے کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے مخالفین کیلئے بڑا سرپرائز جلد متوقع ہے۔انہوں نے وطن واپسی کیلئے مشوروں کا آغاز کردیا ہے، جون میں ڈاکٹرز سے چیک اپ کیلئے اپائنٹمنٹ اور آپریشن کے بعد تاریخ کا اعلان ہوگا ۔

اظہر جاوید کےمطابق نواز شریف نے مسلم لیگ ن کو متحرک کرنے کیلئے مریم نواز کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ فیصلہ ہوا ہے کہ اگر شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا تو فرنٹ فٹ پر آکر کھیلا جائے گا۔

اظہر جاوید نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف نے شہباز شریف سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے اور انہیں پارٹی رہنماؤں کا اجلاس بلانے کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔

Nawaz sharif decided to go back to Pakistan soon شہباز شریف سے نواز شریف کی فون پر گفتگو نواز شریف نے جلد پاکستان واپسی کا فیصلہ کرلیا اہم پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کا آغاز @CMShehbaz کو پارٹی رہنماؤں کا اجلاس بلانے کا کہ دیا pic.twitter.com/o8rbgfHHQD