مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے مزار پر شر پسندوں کا حملہ

دمشق(ڈیلی پاکستان آن لا ئن )شام کے صوبہ ادلب کے شمال مشرقی علاقے میں بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے مزارپر شر پسندوں نے حملہ کردیا ۔ حضرت عمر بند عبد العزیز کی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے خادم کی قبریں موجود تھیں جن پر شدت پسندوں نے حملہ کیا اور قبر سے جسد مبارک کو نکال کر ان کی بے حرمتی کی گئی۔

مزار کی بے حرمتی کی سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کرتے ہوئے صارفین نے اس افسوس ناک واقعہ پر شدید ردعمل دیا ہے اور بھرپور مذمت کی ہے۔ مزار پر رکھا سامان غائب کردیا گیا۔ میرات النعمان کے علاقہ میں دیار الشرقی گاوں میں واقع اس جگہ پر رواں سال فروری میں حکومت اور ملیشیا کی افواج کے قبضے کے بعد اس قبرستان کو نذر آتش کیا گیا تھا۔ترک خبر رساں ادارے کے مطابق عمر بن عبد العزیز کی باقیات کے مقام سے متعلق کوئی معلومات سامنے نہیں آسکیں۔ عمر ابن عبد العزیز کو ایک حکمران کی حیثیت سے مسلم دنیا میں انتہائی احترام حاصل ہے جنہوں نے آٹھویں صدی میں 7 سال کے مختصر وقت میں انصاف قائم کیا انہیں پانچویں صحیح راہنما و خلیفہ کا بھی خطاب ملا۔

Hazrat Umar bin Abdul Aziz Tomb Brutally Damaged by Terrorist in Syria. Where is the Muslim Ummah????????#عمرثانی_عمربن_عبدالعزیز#WakeUpUmmah4UmarBinAbdulAziz pic.twitter.com/1Z2kMUiGfm