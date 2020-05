بندر طبی عملے سے کورونا کے مریضوں کا بلڈ سیمپل لے کر بھاگ گئے ، ویڈیو وائرل ہوگئی

میرٹھ (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر میرٹھ میں بندروں کا ایک گروہ طبی عملے سے کورونا کے مشتبہ مریضوں کے بلڈ سیمپل لے کر فرار ہوگیا۔

بلڈ سیمپل چھینے جانے کا واقعہ میرٹھ کے لالہ لاجپت رائے میڈیکل کالج میں پیش آیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوچکی ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق میڈیکل کالج کا ایک ملازم کورونا کے 3 مبینہ مریضوں کا بلڈ سیمپل لے کر لیبارٹری جارہا تھا کہ راستے میں ہی بندروں کے ایک گینگ نے اس کے ہاتھ سے سیمپل چھین لیے اور درخت پر چڑھ گیا۔ طبی عملے کی جانب سے سیمپل واپس لینے کی بھرپور کوشش کی گئی لیکن بندروں نے ان کی ایک نہ مانی۔

واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد میڈیکل کالج کے پرنسپل نے عجیب و غریب وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کورونا ٹیسٹ کے سیمپل نہیں تھے بلکہ کورونا کے مریضوں کے روٹین چیک اپ کیلئے ٹیسٹ تھے۔ ان کی اس صفائی کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کورونا چھونے سے پھیل سکتا ہے تو کیا خون کے ذریعے نہیں پھیل سکتا۔

