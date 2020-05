"مجھے بخار اور خشک کھانسی ہے، مجھ سے ملنے والے لوگ ضروری قدم اٹھالیں" ابرار ...

لاہور ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ابرار الحق کا کہنا ہے کہ انہیں گزشتہ رات سے بخار اور خشک کھانسی ہے اس لیے ان سے ملنے والے لوگ احتیاطی قدم اٹھالیں۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں ابرارالحق نے اپنی حالت بیان کرتے ہوئے کہا وہ امید کرتے ہیں کہ انہیں کورونا نہیں ہے لیکن پھر بھی جن لوگوں نے ان سے ملاقات کی ہے جن میں گورنر پنجاب چوہدری سرور بھی شامل ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں ۔

واضح رہے کہ اس سے قبل تحریک انصاف کے رہنما اور وزیر مملکت برائے انسداد منشیات شہریار آفریدی کا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آچکا ہے۔

I am having fever and dry cough since last night and hope it is not Corona however those who interacted with me including Governor Sarwer sb should take precautionary measures.