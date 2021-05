پاکستان سے بیرون ملک جانیوالے تحریک انصاف کے رہنماء زلفی بخاری کا موقف بھی آگیا

دبئی (آن لائن)وزیراعظم عمران خان کے سابق معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانیز زلفی بخاری چارٹرڈ طیارے سے دبئی پہنچ گئے۔زلفی بخاری اپنے تین قریبی دوستوں کے ساتھ دبئی کے المکتوم ائیرپورٹ پر لینڈ کیا۔

روزنامہ پاکستان کے مطابق اس حوالے سے انہوں نے اپنی ٹوئٹ میں کہا کہ دبئی میں ہفتہ وار چھٹی پر ہوں اور پیر کے روز پاکستان واپس آؤں گا۔

Could have done this earlier but it’s more fun after you waste time in a useless trend. I’ll be relaxing in dubai and return after 2 days, see you soon.

PMLN warriors and speculative media may take a break as well. ♥️