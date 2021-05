پاکستان کی وہ چیز جس کی پیکنگ اسرائیل میں ہوتی ہے اور پھر امریکی مارکیٹوں میں بیچی جاتی ہے 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )اسرائیل نے گزشتہ دنوں ظلم اور بربریت کی نئی مثال قائم کرتے ہوئے غزہ پٹی پر پے در پے حملوں میں کئی معصوم فلسطینیوں کو شہید کردیا جبکہ ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ۔اسرائیل نے انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی کی اور مزید حملوں کی بھی دھمکیاں دیں ۔پاکستان نے اس حوالے سے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل میں ایک قرار داد پیش کی جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ،ہیومن رائٹس کونسل نے اس قرار داد کو منظور بھی کرلیا ،اس پر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اس اقدام کو اسرائیل مخالف قرار دیا ۔

اسرائیل کی ان کارروائیوں پر پاکستانی عوام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ رہی ہے ،ایسے میں انکشاف ہوا ہے کہ ایک پاکستانی چیز اسرائیل میں پیک ہو کر امریکہ میں بیچی جاتی ہے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر صحافی انصار عباسی نے تصویریں شیئر کرتے ہوئے بتا یا کہ ہمالیہ کا گلابی نمک اسرائیل میں پیک کر کے امریکہ میں بیچا جاتا ہے ۔

Fine Himalayan Pink Salt- product of Pakistan, packed in Israel and sold in US. @ImranKhanPTI pic.twitter.com/J8AeI6m8cG