پنجاب میں کل سے سکول اور کالجز کھولنے کا اعلان کردیا گیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے صوبے میں کل سے کلاسیں شروع کرنے کا اعلان کردیا گیا۔ اس ضمن میں بتایا گیا ہے کہ صرف 10 ویں اور12 ویں جماعتوں کی کلاسز شروع کی جائیں گی۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ان کا کہنا تھا کہ صوبے کے تمام اضلاع میں کل سے 10 ویں اور12 ویں جماعتوں کی کلاسیں شروع کی جائیں گی۔صوبائی وزیر تعلیم مراد راس کے مطابق عالمی وبا قرار دیے جانے والے کورونا وائرس سے بچاوکے لیے جاری کردہ ایس او پیز کے تحت صرف 50 فیصد ہی طلبہ کو آنے کی اجازت ہو گی۔انہوں نے واضح کیا ہے کہ دیگر کلاسز 7 جون تک شروع نہیں کی جا سکتی ہیں۔

ANNOUNCEMENT:

Only Classes 10th & 12th to be opened in all Districts of Punjab starting tomorrow May 31st, 2021. It will be staggered with 50% students on one day and 50% on the alternate day. No other classes to be allowed till June 7th, 2021. Follow SOPs.