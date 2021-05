بھارتی طیارے میں ایئر پورٹ پر لینڈنگ کے دوران آگ لگ گئی

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کے دارالحکومت میں انڈین ایئر فورس کے ٹرانسپورٹ طیارے میں لینڈنگ کے دوران آگ لگ گئی۔

انڈیا ٹوڈے کے مطابق ایئر فورس کے ٹرانسپورٹ طیارے میں دلی کے اندرا گاندھی ایئر پورٹ پر لینڈنگ کے دوران آگ لگ گئی۔ بھارتی فضائیہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ طیارے کا عملہ محفوظ ہے، حادثے کی وجوہات جاننے کیلئے تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ طیارے کے پہیوں میں آگ لگی تھی۔ لینڈنگ کے بعد فوری طور پر عملے کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا جبکہ ایئر پورٹ انتظامیہ نے آگ پر قابو پالیا۔

#Breaking:-Fire was observed in the wheel of an Indian Air Force Dornier-228 that landed at #Delhi Airport main runway on Sunday evening.

The airport’s rescue and fire fighting services reached the site and extinguished the fire in turboprop’s wheel, say officials@IAF_MCC pic.twitter.com/1K1kQ7fevn