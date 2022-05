تین مختلف انسانی رویے تین مختلف انسانی رویے

سر آرتھر روسٹرن Sir Arthur Henry Rostron 14 مئی 1869ء کو برطا نیہ میں پیدا ہوا۔اس نے نیوی میں رہتے ہوئے اپنے ملک کی خدمت کی۔ آرتھر روسٹرن نے ورلڈ وارون میں بھی حصّہ لیا،یہاں تک کہ اس کو امریکہ کی طرف سے Congressional Gold Medal سے نوازا گیا او ربرطانیہ کی طرف سے Knight Commander of the order of British Empireکا اعزازحاصل ہوا۔ آرتھرکو اس کے علاوہ بھی کافی سماجی اور حکومتی ایوارڈ دیے جاچکے ہیں اور اُس کو آج بھی برطانیہ کے بہادر ترین کیپٹن کی لسٹ میں اور خاص طور پر 15اپریل 1912ء کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ (اس دن مشہور زمانہ برطانوی بحر ی جہاز ٹائی ٹینک Titanic جو15اپریل 1912کو بحراوقیانوس میں گلیشیر سے ٹکر ا کر ڈوب گیا تھا۔) ٹائی ٹینک اُس وقت کا سب سے بڑا اور تیز چلنے والا جہاز تھا۔اس کو بنانے والی کمپنی White Star Line Companyکا دعویٰ تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا۔ تقریباً 13ہزار لوگوں نے اس کو تیار کیا اوراس دوران 9مزدور جان کی بازی ہار گئے اور 240کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ ٹائی ٹینک کا دوسرا نامRoyal Man Ship-RMS تھا اور جس میں بڑی آسانی کے ساتھ تین فٹ بال گرؤانڈ سما سکتے تھے۔ اس مہنگے ترین کروزشپ کے ڈوبنے کی بنیادی وجہ راستے میں Iceberg کے ساتھ ٹکرانا تھا۔

جب ٹائی ٹینک ڈوب رہا تھا تو اس کے اِردگرد تین جہاز موجود تھے جو اس میں سوار 2240 افرادکو بچا سکتے تھے۔ جو سب سے قریب جہاز موجود تھا اُس کا نام سامپسن Sampson تھا۔ سامپسن Sampsonجہاز اُس وقت ٹائی ٹینک سے تقریباً سات میل کی دُوری پر تھا۔ اس جہاز کے عملے اور کیپٹن نے ٹائی ٹینک کی طرف سے کئے گئے سفیدشعلوں کو دیکھا جو کہ سمندر میں موجود کوئی بھی جہاز انتہائی خطرناک صورت حال میں فضا میں فائر کرتا اور مدد کے لیے پکارتا ہے۔ سامپسن جہاز کے عملے نے سات میل کے فاصلے پر ریڈیو پر مسافروں کی چیخ و پکار بھی سنی مگر اُن لوگوں پر اُن کی فریادکا کچھ اثر نہیں ہوا۔ سامپسن جہاز کے لوگ غیر قانونی طور پر مچھلیاں پکڑرہے تھے اور اس خوف سے بھی وہ ٹائی ٹینک کی مدد کرنے کی بجائے جہاز کومخالف سمت کی طرف لے گئے۔ کچھ لو گ ایسے بے حس اور بے مروت ہو تے ہیں کہ اُن کو ا پنی ذات کے سوا دوسرا کو ئی نظر نہیں آتا، خود غرضی اور لالچ کی دوڑ میں اتنے آگے نکل چکے ہوتے ہیں کہ خود کو انسانیت کی صف سے بھی نیچے گرا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل پتھر بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسولؐ رحمتہ العالمینؐ نے فرمایا ”انسان بوڑھا ہو تا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو باتیں بڑھتی اور پلتی جاتی ہیں پہلی مال کی محبت اور دوسری لمبی عمر کی خواہش“۔

دوسرا جہاز کیلیفورنین Californian جو 13میل کے فاصلے پر تھااور جہاز کے کیپٹن اور ساتھیوں نے بھی مسافروں کی ریڈیائی لہروں کے ذریعے لوگوں کی چیخ و پکار سنی اورسفید شعلے دیکھے، مگر مدد کے لیے خود کو تیار نہیں کیا۔ یہ جہاز اُس وقت برفا نی تودوں اور گلیشیرمیں گِرا ہوا تھا اور جہاز کو ان تودوں کا چکر کاٹ کرہی مدد کے لیے جانا پڑنا تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے جب ساری صورت حال دیکھی تو سورج طلوع ہونے اور بہتر وقت کے انتظار کا کہا اور خود اپنے کیبن میں جا کر سوگیا۔ کیپٹن نے جب صحیح وقت کے انتظار کا حکم دیاتو اُس وقت تک ٹائی ٹینک کو سمندر میں ڈوبے چارگھنٹے ہوچکے تھے اور تقریباً 15سو مسافر مر چکے تھے۔ہمارے معاشرے میں ایسے لو گو ں کی بھر مار ہے جو Procrastination ٹال مٹول کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ اپنے معاملات کو خوش نما الفاظ کا لباس پہنا کر کاموں کو التوا میں ڈالتے رہتے ہیں۔کامو ں اور معاملات کو بہانے بازی سے ٹالتے رہتے ہیں کہ میں جائزہ لے رہا ہوں، میں تیاری کر رہاہوں، میں اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہوں وغیرہ۔

اللہ کے رسولؐ رحمتہ العالمینؐ نے فرمایا: ”لوگوں کی مثال بھی اونٹوں کی سی ہے کہ سو ہوں تو ان میں سے کو ئی ایک آدھ ہی سواری کے قابل نکلتا ہے“۔تیسرا جہاز جو سب سے زیادہ دُور تھا وہ کارپیتھیا Carpathia تھا جو کہ تقریباً 58 میل کے فاصلے پر تھا۔ کیپٹن کا نام آرتھر روسٹرن تھا جس کا ذکر ہم شروع میں کر چکے ہیں۔آرتھر کو تقریباً ساڑھے تین گھنٹے لگے ٹائی ٹینک کے پاس پہنچنے میں اور آرتھر نے 705 مسافروں کو life Board کی مددسے زندہ بچالیا۔ آرتھر سب سے زیادہ دُور ہونے کے باوجود مختلف طوفانون اور گلیشیرز کا مقابلہ کرتے ہوئے وہاں پہنچا اور لوگوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آرتھر روسٹرن بھی انسانی فطرت اورخاص رویے کا ایک کردار ہے جو کہ تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے اَمر کرجاتے ہیں۔اللہ کے رسولؐ رحمتہ العالمینؐ نے فرمایا ”کھجور کا درخت ہے، جس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمان کی مثال اس درخت کی سی ہے“۔ایسے لوگ دوسرے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں اور جہاں اپنے جان ومال کو قربان کرنے کی باری آتی ہے وہاں کسی صورت پیچھے نہیں رہتے۔ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ ”جو لوگ دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں، دنیا ہمیشہ انہیں زندہ رکھتی ہے“۔

