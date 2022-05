جنگ، محبت اور ”سیاست“ میں سب کچھ جائز ہے! جنگ، محبت اور ”سیاست“ میں سب کچھ جائز ہے!

پاکستان کی امروزہ داخلی سیاست پر کالم آرائی کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے اور اگر کوئی فرہاد، کوہِ بیستوں کا سینہ کاٹ کر یہ جوئے شیر بہا بھی دے تو پھر بھی کوہ کن کی موت یقینی ہوتی ہے۔ کوئی نہ کوئی ہشتاد سالہ بڑھیا (جس کا پنجابی ترجمہ ”پھپھے کُٹنی“ حقیقتِ حال کا از بس آئینہ دار ہے) جب سر پیٹتی ہوئی آکر فرہاد کو خبردار کر دیتی ہے کہ تم جس کے لئے جوئے شیر کھود لائے ہو وہ تو کل شب تمہارے غم میں نڈھال ہوکر محلات ِ پرویز کے بام سے گر کر اللہ کو پیاری ہو گئی تو فرہاد اپنی سادہ لوحی کی بناء پر اس خبر کو سچ مان لیتا ہے اور وہیں کھڑے کھڑے پھاوڑا سر پر مار کر اپنی محبوبہ کی روح سے وصال کے شوق میں جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ غالب نے اس طویل قصے کو درجِ ذیل صرف ایک شعر میں بیان کر دیا ہے:

دی سادگی سے جان پڑوں کو ہکن کے پاؤں

ہیہات کیوں نہ ٹوٹ گئے پیرزن کے پاؤں

یہ قصہ مجھے سابق وزیراعظم عمران خان کے ایک حالیہ انٹرویو کو دیکھ اور سن کر یاد آیا۔ٹیلی ویژن کے ایک اینکر ارشد شریف، ان کا انٹرویو کر رہے تھے۔ انہوں نے اس دوران یہ سوال بھی پوچھا: ”عمران خان صاحب سنا ہے آپ بچپن اور لڑکپن میں ہر کسی پر اعتبار کر لیا کرتے تھے اور آپ کی والدہ آپ کی اس سادگی پر آپ کی سرزنش کیا کرتی تھیں کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر کسی پر اعتبار نہ کر لیا کرو، آگے چل کر یہی چیز تمہیں دھوکا دے گی اور بہت مہنگی پڑے گی۔“

عمران خان نے ارشد شریف کے اس سوال اور اپنی والدہ ماجدہ کی ڈانٹ ڈپٹ کو درست قرار دیا اور کہا کہ میری یہ ذاتی کمزوری اب صفاتی کمزوری بن چکی ہے اور میں آج بھی لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیتا ہوں اور بعد میں والدہ کی سرزنش یاد کرکے پشیمان ہو جاتا ہوں۔

انہوں نے اگرچہ یہ وضاحت نہیں کی کہ ان کی حکومت گرانے میں اس ”صداقت گوئی“ کا بھی کوئی رول تھا یا نہیں لیکن واقفانِ حال جانتے ہیں کہ انہوں نے آج بھی صدق مقالی کے آزار سے پیچھا نہیں چھڑایا۔ لوگ اب بھی ان کو دھوکا دے رہے ہیں اور وہ دھوکا کھا رہے ہیں یعنی کھائے جا رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں ”سچ پُتر“ ہو کر نہیں جیا جا سکتا۔ دروغِ مصلحت آمیز ایک مقولہ ہی سہی لیکن یہ اس راستی سے بہتر ہے جو فتنہ انگیز ہو۔

ہم نے بہ حیثیتِ قوم ایک عرصہ سے فارسی زبان کو خیرباد کہہ رکھا ہے اور انگریزی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں (بلکہ انگریزی ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے) میں ان چند ’دانوں‘ میں شمار کیا جا سکتا ہوں جنہوں نے فارسی اور انگریزی زبانوں کا ایک قابلِ لحاظ (Considerable) حد تک مطالبہ کیا ہوا ہے۔ مجھے گلستانِ سعدی کی ایک مختصر حکائت یاد آ رہی ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے:

”ایک شخص جس کے گیسو بڑھے ہوئے تھے اس لئے حضرت علیؓ کے پرستاروں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ وہ ایران کے ایک بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ کا تعلق اہلِ تشیع سے تھا۔ اس نے دربار میں آکر کہا…… ’میں ابھی ابھی قافلہء حجاز سے رخصت لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ قافلہ، حجاج کا ہے اور میں الحمدللہ حج کی نعمت سے سرفراز ہو چکا ہوں۔حضور والا کی خدمت میں ایک قصیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں‘۔

…… بادشاہ سلامت نے اجازت دے دی اور اس علوی نے ایک پُراثر قصیدہ پڑھا جو شاہ کو پسند آیا اور اس نے شاعر کو انعام و اکرام سے لاد دیا۔ اتنے میں بادشاہ کے ندیمانِ خاص میں سے ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا: ’حضورِ والا! میں ابھی ابھی سمندری سفر سے واپس ایران آیا ہوں۔ میں نے حج تو نہیں کیا لیکن اس قصیدہ گو کو عیدِ قرباں پر بصرہ میں دیکھا تھا۔ اس لئے حیران ہوں کہ یہ مکہ سے چل کر ایک دن میں بصرہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس کے بعد درباریوں میں سے ایک اور شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اس قصیدہ گو کا باپ عیسائی تھا جسے میں نے روم میں دیکھا تھا، یہ حاجی کیسے ہو سکتا ہے؟…… اس کے بعد دربار ہی سے ایک تیسرا درباری اٹھا اور کہا کہ اس نے جو قصیدہ خدمتِ اقدس میں پیش کیا ہے وہ فارسی کے معروف شاعر انوری کے دیوان میں درج ہے…… بادشاہ یہ سن کر آگ بگولہ ہو گیا اور قصیدہ گو پر قہر آلود نظریں ڈالتے ہوئے پوچھا: ’تم نے اتنے سارے جھوٹ کیوں بولے؟ پھر جلاد کو بلایا اور کہا کہ اس جھوٹے کا سر قلم کر دیا جائے۔

شاعر آداب بجا لایا اور کہا میں موت کے لئے حاضر ہوں۔ صرف دو شعر پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے اجازت دی تو اس نے یہ اشعار سنائے:

غریبے گرت ماست پیش آورد

دوپیمانہ آبست ویک چمچہ دوغ

گر از بندہ لغوے شنیدی بہ بخش

جہاندیدہ بسیار گوید دروغ

(ترجمہ:اگر کوئی غریب آپ کو لسّی کا ایک گلاس پیش کرے تو اس میں صرف ایک چمچہ دہی ہوگا اور باقی پانی ہوگا۔ اگر اس غلام سے کوئی لغو بات سرزد ہو گئی ہے تو بخش دیجئے کیونکہ کوئی شخص جتنا زیادہ جہاں دیدہ اور تجربہ کار ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ جھوٹ بولے گا)

بادشاہ یہ سن کر ہنسا اور اس کا عذر قبول کرکے اسے معاف کر دیا۔

اسی طرح انگریزی زبان میں ایک مشہور مقولہ ہے: ”محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے“۔ سرونسٹن چرچل جو دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کا وزیراعظم تھا اس نے 6جلدوں میں اس جنگ کی تاریخ لکھی ہے۔ آخری جلد، خلاصہ ہائے جنگ پر ہے جو پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ اس میں چرچل لکھتا ہے کہ اس جنگ نے اس عالمگیر مقولے میں یہ اضافہ کر دیا ہے کہ: ”محبت، جنگ اور سیاست میں سب کچھ جائز ہے“۔

Every thing is fair in love, war and politics.

یہ مقولہ اتنا مشہور ہوا کہ لوگ جنگ اور محبت کو تو بھول گئے لیکن ”سیاست“ کو یاد رکھا۔ آج جتنا جھوٹ اور دروغ گوئی سیاست میں برتی جاتی اور کام آتی ہے وہ جنگ اور محبت کی تمام دروغ گوئیوں کو پھلانگ چکی ہوتی ہے۔

یادش بخیر پرانی پاکستانی اور انڈین فلموں کی سٹوریاں اتنی سادہ ہوتی تھیں کہ آج ان کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے لیکن اس زمانے میں فلم بین حضرات ان سٹوریوں کو سچ سمجھ لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک پاکستانی پنجابی فلم میں گاؤں کی ایک مٹیار کو شہر کے ایک پڑھے لکھے نوجوان سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایک ملاقات میں یہ ہیروئن جب ہیرو کے کوٹ کی نپیل پر ایک لمبا سنہری بال دیکھتی ہے تو بدظن ہو جاتی ہے اور نوجوان کو ایک دل پھینک اور ہرجائی عاشق سمجھنے لگتی ہے۔ تین گھنٹے کی اس فلم میں آخر جب یہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے تو دونوں کا ملاپ ”بالخیر“ ہو جاتا ہے…… اس کا مطلب یہ ہے کہ برصغیر کا معاشرہ گزشتہ نصف صدی پہلے بہت سادہ لوح تھا اور سابق وزیراعظم عمران خان کی طرح ہر بات پر یقین کر لیتا تھا۔اب زمانہ بدل چکا ہے، اس لئے خان صاحب کو بالغ نظری کا ثبوت دینا چاہیے۔ وہ 70سال کی عمر میں بھی اگر اپنے پرائے کو نہیں جان سکے تو سیاست چھوڑ دیں۔ سیاست میں تو آپ کو قدم قدم پر ایسی ”مخلوق“ کا سامنا ہوگا جس کی ایک نہیں کئی زبانیں ہیں اور آج کے لوگ اپنے ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں۔ یہ سادگی، سادہ لوحی اور سادہ فطرتی کا دور نہیں بلکہ ہوشیاری، عیاری اور مکاری کا دور ہے……

حضرت داغ کے زمانے میں عشق و عاشقی کے پیمانے اور تھے۔ محبوبہ اپنے عاشق کو خط لکھ کر جب اس کو کسی نامحرم کا سلام بھی لکھ دیتی تھی تو عاشق بدظن ہو کر محبوبہ سے شاکی ہوتا تھا اور پوچھتا تھا:

تمہارے خط میں نیا اک سلام کس کا تھا؟

نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا؟

آج کوئی محبوبہ اپنے محبوب سے اس قسم کا بے ڈھنگا، بیکار بلکہ بیہودہ سوال نہیں پوچھتی۔ دونوں کو معلوم ہوتا ہے کہ جنگ، محبت اور سیاست میں سب کچھ جائز ہوتا ہے!