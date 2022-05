26 مئی کو جو کچھ دیکھا اس سے ثابت ہو گیا کہ بیرونی سازش کے ذریعے امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے ، عمران خان

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں نے 26 مئی کو شب 1 بجے سے صبح 8 بجے تک سات گھنٹوں کے دوران اپنے کنٹینر سے جو کچھ دیکھا اس سے یہ ثابت ہوگیا کہ ایک بیرونی سازش کے ذریعے یہ امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں سابق وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ کیلئے بدل چکا ہے۔ فکر و ذہن پر پڑی غلامی کی زنجیریں بالآخر ٹوٹ چکی ہیں۔

وزیر اعظم نے ٹویٹ اردو اور انگریز زبان میں لکھا۔

What I witnessed during my 7 hours on the container btwn 1am & 8am on 26th morning confirmed what I had been sensing, since this Imported govt was imposed on us through a foreign conspiracy, that Pakistan has changed forever.The mental shackles of slavery have been broken finally