عمران خان کے بیان کے بعد اسرائیل کا دورہ کرنیوالے وفد میں شامل پاکستانی نژاد امریکی انیلہ علی کا ردعمل بھی آگیا عمران خان کے بیان کے بعد اسرائیل کا دورہ کرنیوالے وفد میں شامل پاکستانی نژاد ...

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن )اسرائیل کا دورہ کرنے والی پاکستانی نژاد امریکی خاتون انیلہ علی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر ردعمل دیدیا اور کہا ہے کہ کسی بھی پاکستانی وفد نے اسرائیل کا دورہ نہیں کیا بلکہ جس وفد نے اسرائیل کا دورہ کیا وہ پاکستانی نژاد امریکی بین المذاہب گروپ ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پاکستانی نژاد امریکی خاتون انیلہ علی کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب برائے مہربانی اپنے سیاسی مسائل کے حل کیلئے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں،کسی پاکستانی وفد نے اسرائیل کا دورہ نہیں کیا بلکہ پاکستانی امریکی بین المذاہب گروپ نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے ۔

انیلہ علی نے سوال اٹھایا کہ کیوں امریکن مسلم اینڈملٹی فیتھ ویمن ایمپاورمنٹ کونسل اورشراکہ اسرائیل گئیں ؟اور ساتھ ہی جواب دیا کہ اسرائیل جانے کا مقصد کتاب اللہ کو ماننے والوں کے درمیان امن قائم کرنا ہے اور حضرت ابراہیم ؑکے لوگوں کیساتھ رابطہ قائم کرنا ہے تاکہ اسلام کے مطابق امن کی کوشش کر سکیں۔

انیلہ علی نے عمران خان کو مینشن کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستانی نژاد امریکن بین المذاہب ہم آہنگی خواتین کا گروپ تھاجس نے اسرائیل کا دورہ کیا ، برائے مہربانی پاکستانی لوگوں کو غلط اطلاعات کی بنیاد پر غافل نہ بنائیں ،اپنی سیاسی لڑائی خود لڑیں ۔

انیلہ علی نے ایک اور ٹویٹ میں تصویر شیئر کی اور لکھا ہمارا پاکستانی امریکن وفد سعودی عرب ،دبئی اور بحرین کے لوگوں سے ملا اور ہم نے اسرائیل اور فلسطین میں امن قائم کرنے کے طریقوں پر بات چیت کی ساتھ ہی عمران خان کو مینشن کیا اور کہا سچ جانیں ۔

Our Pakistani American delegation met with Saudis, Emiratis, & Bahrainis to discuss ways to build peace in Israel & Palestine & secure a peaceful world for all. ⁦@sharakango⁩ ⁦⁦@ammwecofficial⁩ ⁦Seek the truth, ⁦@ImranKhanPTI⁩. pic.twitter.com/b1XT7edgu2 — Anila Ali (@anilaali) May 29, 2022

پاکستانی نژاد امریکن خاتون نے اپنے اکاونٹ سے علی زیدی کے ہمراہ تصویر شٗیئرکی اور لکھا عمران خان صاحب کیا میں نے علی زیدی کے ساتھ بھی الحاق کر لیا ہے ؟