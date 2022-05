ڈیرن سیمی کو ستارہ پاکستان سے نواز دیا گیا

لاہور (ویب ڈیسک) سابق ویسٹ انڈین کپتان ڈیرن سیمی کو پاکستان میں کرکٹ کی بحالی میں اہم کردار ادا کرنے پر ستارہ پاکستان سے نواز دیا گیا۔

27 مئی کو سوشل میڈیا پر ڈیرن سیمی کی جانب سے ایک مختصر ویڈیو پوسٹ کی گئی جس میں انہیں قمیض شلوار میں گھر سے نکل کر کہیں جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔اس مختصر ویڈیو کے کیپشن میں ڈیرن سیمی نے لکھا کہ اندازہ لگائیں، آج میں کیا حاصل کرنے جا رہا ہوں۔بعد ازاں انہوں نے ٹوئٹر پر ایک اور تصویر شیئر کی جس میں انہیں ستارہ پاکستان سے نوازا جا رہا ہے۔ ڈیرن سیمی کو یہ ان کے آبائی علاقے سینٹ لوشیا میں دیا گیا۔

Guess what I’m receiving today?? pic.twitter.com/MBnx7xEvzV

ڈیرن سیمی نے لکھا کہ جی ہاں، یہ میں ہوں جسے ستارہ پاکستان سے نوازا جا رہا ہے، میرے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے۔

There it is????????????????????????me collecting the

Sitara-I-Pakistan award ????. Such a proud moment https://t.co/Dv82dZ9fMC pic.twitter.com/W9FZjBQxaF