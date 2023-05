گورنمنٹ سرونٹ ہاﺅسنگ فاﺅنڈیشن کے ظالمانہ قوانین کا خاتمہ کیا جائے ، شیخ فیاض احمد گورنمنٹ سرونٹ ہاﺅسنگ فاﺅنڈیشن کے ظالمانہ قوانین کا خاتمہ کیا جائے ، شیخ ...

لاہور(حسن عباس زیدی ،تصاویر ندیم احمد) پنجاب گورنمنٹ سرونٹ ہاﺅسنگ فاﺅنڈیشن کے2013ءمیں بنائے گئے ظالمانہ قوانین کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے تاکہ ڈیڑھ لاکھ کے قریب متاثرین کو ان کا حق مل سکے لاہور ہائی کورٹ نے بھی ان قوانین کو الٹرا وائرس قرار دے دیا ہے۔ آج تک کسی نے ان قوانین پر غور ہی نہیں کیا تھا جو کوئی بھی سرکاری ملازم فاﺅنڈیشن کی ممبر شپ حاصل کرتا ہے اس کو صحیح معلومات ہی فراہم نہیں کی جاتیں وہ اپنا ہی حق حاصل کرنے کے لئے در بدر ہوجا تا ہے۔ ان خیالات کا اظہارریٹائرڈ ڈی ایس پی سکیورٹی شیخ فیاض احمد نے ”پاکستان“سے گفتگو کے دوران کیا ۔ان کا کہنا تھا کہ 2004ءمیں پنجاب گورنمنٹ سرونٹ ہاﺅسنگ فاﺅنڈیشن سے اپنی ممبر شپ 0005771 الاٹ کروائی تھی اور اپنی تمام اقساط باقاعدگی سے ادا کیں اس ممبر شپ کا کیا سٹیٹس ہے مجھے آج تک کچھ معلوم نہیں ہوسکا میرا حکام بالا سے صرف اتنا مطالبہ ہے کہ مجھے اور لاکھوں متاثرین کو ان کا حق ملنا چاہیے میرے اوپر یہ انکشاف ریٹائرمنٹ کے بعد میں ہوا کہ پنجاب گورنمنٹ سرونٹ ہاﺅسنگ فاﺅنڈیشن کے قوانین کے مطابق ممبر شپ کی سنیارٹی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ سے شروع ہوتی ہے ۔20برس گذرنے کے بعد جب یہ بات میرے علم میں آئی تو میں حیران رہ گیا۔میرا اور دیگر متاثرین کا یہ مطالبہ ہے کہ سنیارٹی کا آغاز دیٹ آف انرولمنٹ سے ہونا چاہیے۔میری طرح لاکھوں لوگ پنجاب گورنمنٹ سرونٹ ہاﺅسنگ فاﺅنڈیشن کے2013ءمیں بنائے گئے قوانین کی وجہ سے متاثر ہوچکے ہیں۔ایک سوال کے جواب میں شیخ فیاض احمد کا کہنا تھا کہ میں اپنے مسئلہ کو لے کر چیف سیکرٹری پنجاب سعید اختر زمان سے ملا اور ان کو درخواست دی اس کے بعد میں منیجنگ ڈائریکٹر پنجاب گورنمنٹ سرونٹ فاﺅنڈیشن کے دفتر میں بھی ایک درخواست دی جس کے جواب میں وہاں کے ڈائریکٹر آئی ٹی شہزاد احمدنے کہا کہ آپ کی درخواست گم ہوگئی ہے جس پر میرا یہ کہنا تھا کہ اس کی رسید میرے پاس موجود ہے لیکن وہ کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھے میں نے ان کو کہا کہ کیا یہ دفتر کسی ضابطے اور اصول کے تحت نہیں چل رہا مگر میری کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا جس کے بعد میں اپنا یہ معاملہ چیف کمشنر رائٹ ٹو نو انفارمیشن(chief commissioner right to know information)کے پاس لے کر گیا لیکن پھر بھی جب مجھے کوئی معلومات نہیں ملیں تو میں نے محتسب اعلیٰ سے رابطہ کیا جس پر انہوں نے متعلقہ ادارے کو کہا کہ ان کو فوری طور پر تمام معلومات فراہم کی جائیں۔ڈائریکٹر آئی ٹی شہزاد احمدنے مجھے میری ممبر شب کے بارے میں مطلوبہ معلومات فراہم نہ کرکے قانون کی خلاف ورزی کی ہے ۔قانون کے مطابق وہ مجھے سی ڈی یا یوایس پر تمام معلومات فراہم کرنے کے پابند ہیں۔ان کا مزید کہنا تھا کہ میری حکام بالا سے درخواست ہے کہ 2013ءکے قوانین میں فوری تبدیلی کرکے پنجاب گورنمنٹ سرونٹ ہاﺅسنگ فاﺅنڈیشن کی ممبر شپ کی سنیارٹی کی شروعات پہلے آﺅ پہلے پاﺅ اور اسلامی قوانین کے مطابق ہونی چاہیے۔

شیخ فیاض