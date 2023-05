اوکاڑہ میں بھارتی گلوکار’ سدھو موسے والا ‘کی برسی پر فائرنگ کی دعوت دینے والے بچے کے ساتھ پولیس نے کیا کیا ؟ تفصیل سامنے آ گئی

اوکاڑہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )اوکاڑہ میں بھارتی پنجابی گلوکار سدھو موسے والا کی برسی کے موقعے پر سالانہ ختم کے پروگرام کے بعد فائرنگ کی دعوت دینے پر گرفتار ہونے والے ملزم کو پولیس نے رہا کر دیا ہے۔

نجی ٹی وی آج نیوز کے مطابق اوکاڑہ تھانہ بی ڈویژن پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بھارتی گلوکار کے سالانہ ختم کی دعوت دینے والے ملزم کو گرفتار کرلیا۔سدھو موسے والا کے مداح نے سوشل میڈیا پر ختم میں بدمعاشوں اور جٹ برادری کو شرکت کی دعوت دی تھی۔معروف گلوکار کے سالانہ ختم کی دعوت دینے والے ملزم کو پولیس کے مطابق گرفتار کر لیا گیا تھا، تاہم ملزم کے کم عمر ہونے کے باعث اسے پولیس نے تنبیہ کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔

اوکاڑہ واقعہ پر ڈی پی او نے نوٹس لیتے ہوئے مقامی پولیس کو ملزم گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، ملزم کی شناخت شرجیل کے نام سے ہوئی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ برس 29 مئی کو سدھو موسے والا کو مشرقی پنجاب کے ضلع مانسا میں قتل کردیا گیا تھا۔ ان کے قتل کی ذمہ داری لارنس بشنوئی گینگ کے اہم رکن گولڈی برار نے قبول کی تھی جو کہ کینیڈا میں مقیم ہیں۔

in other news, a Sidhu Moose Wala fan in Okara, inviting people for aerial firing at the late singer’s death anniversary, was met by the police before any of the guests arrived. Pakistanis are wild. ???? pic.twitter.com/ivOsZ3pYHi