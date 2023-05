چیئرمین آئی سی سی گریک بارکلے لاہور پہنچ گئے

لاہور (ویب ڈیسک) چیئرمین انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) گریک بارکلے اور چیف ایگزیکٹو جیوف آلارڈائس غیر ملکی پرواز کے ذریعے دبئی سے لاہور پہنچ گئے۔

علامہ اقبال انٹر نیشنل ائیرپورٹ پہنچنے پر چیئرمین آئی سی سی گریک بارکلے کا پاکستان کرکٹ بورڈکے سینیئر حکام نے استقبال کیا اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔آئی سی سی چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کو لاہور ائیرپورٹ سے بلٹ پروف گاڑی میں سخت سکیورٹی میں ہوٹل منتقل کر دیا گیا۔جیو نیوز کے مطابق چیئرمین آئی سی سی آج پی سی بی کے چیئرمین سے ملاقات کے علاوہ مختلف شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے ۔

ICC chairman Greg Barclay and CEO Geoff Allardice have arrived in Lahore.

