زائرہ وسیم نقاب میں کھانا کھانے والی خواتین کی حمایت میں سامنے آگئیں

ممبئی(ویب ڈیسک) دین اسلام کیلئے 2019 میں شوبز انڈسٹری چھوڑنے والی اداکارہ زائرہ وسیم نقاب میں کھانا کھانے والی خواتین کی حمایت کیلئے سامنے آگئی۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر ایک صارف نے اپنی ٹویٹ میں ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں ایک خاتون کو نقاب میں کھانا کھا رہی ہے اور ساتھ ہی نقاب پر طنز کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ " کیا یہ کسی انسان کا انتخاب ہے؟"۔اس ٹوئٹ پر زائرہ وسیم نے اپنا ردعمل دیتے ہوئے لکھا کہ" انہوں نے بھی اسی طرح شادی میں شرکت کی ہے اور اسی طرح کھایا ہے اور یہ ان کی مکمل طور پر اپنی چوائس تھی"۔انہوں نے مزید لکھا کہ "میرے ارد گرد کے لوگوں نے مجھے نقاب اتارنے کیلئے اشارے کئے، لیکن میں نے نقاب نہیں اتارا اور یہ نقاب ہم آپ لوگوں کیلئے نہیں کرتے"۔

Just attended a wedding. Ate exactly like this. Purely my choice. Even when everyone around me kept nagging me that I take the niqab off. I didn’t.

We don’t do it for you. Deal with it. https://t.co/Gu9AXQka8v