بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے 

تحریر: حسسنین علی

وقت اللّه کی بڑی نعمت ہے ۔ایک ہی لمحہ انسان کا ماضی ،حال اور مستقبل بن جاتا ہے ۔ لیکن ماضی کے کچھ لمحات انسان کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے پیوست ہو جاتے ہیں، کہ انسان ان لمحات کو چاہتے ہوے بھی بھول نہیں پاتا۔نومبر 2019ء کی بات ہے، کچھ عزیز دوستوں سے سیاسی گفتگو ہو رہی تھی۔ پی ٹی آئی حکومت کی ناکام کار کردگی اور ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر ایک عزیز دوست نے تنقید کی اور کہا یہ سیاسی جماعت بھی باقی سیاسی پار ٹیوں کی طرح ٹھہری، اور اپنے موقف تبدیلی کو ملک میں قائم کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ موصوف نے میری راۓ پوچھی، محترم آپ کے خیال میں کون سا سیاسی رہنما ملک کو معاشی بحران سے نکال سکتا ہے ۔ لوگوں کو روزگاری کے مواقعے فراہم کر سکتا ہے۔ میں نے کہا؛ بھائی! کرم کرنے والی ذات تو اللّه کی ہے ، باقی انتظامی لحاظ سے مجھے نواز شریف بہتر لگتے ہیں۔ دوست نے طنزیہ انداز میں کہا ، جناب ! وه عدالت کی طرف سے زندگی بھر کے لیے نا اہل قرار دیے جا چکے ہیں۔ وه تو اب الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے اور نہ ہی ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں ۔ کوئی اور لیڈر بتاؤ جو اس نظام کو بہتر کر سکے۔ خاکسار نے دھیمی آواز میں کہا جناب! یہ پاکستان ہے یہاں کی تاریخ پڑھو

پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے

وقت نے رخ بدلا ، 2017 ء میں پاکستان کی بڑی عدالت (سپریم کورٹ ) نے جس نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا ، 2023 میں اسی بڑی عدالت نے الزامات سے بری کر دیا اور نا اہلی ختم کرتے ہوئے آئندہ الیکشن لڑنے کی بھی اجازت دے دی۔ بلکہ 5 فروری 2024ء کو قومی بڑے اخبارات میں بڑی سرخی ہی نواز شریف وزیر اعظم کے طور پر چھپی۔ 1979ء میں احمد علی خاں قصوری قتل کیس میں ہائی کورٹ کے جسٹس مولوی مشتاق نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزاۓ موت کا حکم دیا۔ لیکن جب 1978ء میں جسٹس اے-کے صمدانی کے پاس احمد خاں قتل کیس کی سنوائی ہوئی تھی، تو انہوں نے ذوا لفقار علی بھٹو کے حق میں فیصلہ کیا اور بری کرنے کا حکم دیا۔ بھٹو صاحب کے حق میں فیصلہ سنانے کے بعد جسٹس صمدانی کو عہدے سے ہی ہٹا دیا گیا ، لیکن 45 سال بعد 2024 میں جب سپریم کورٹ میں دوبارہ کیس لگا تو ملک کی بڑی عدالت نے(بھٹو) کی سزاے موت کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا ۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بھٹو کیس کا فیئر ٹرائل نہیں ہوا۔ 9 مئی 2023 کا دل سوز واقعہ ،جب قومی یادگاروں اور ملک کے اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ، توڑ پھوڑ کی گئی۔ تو اس واقع کا ملبہ پی ٹی آئی جماعت اور اس کے کارکن پر آیا ۔اور مخالف سیاسی جماعتوں نے تو پی ٹی آئی کو دہشت گرد،انتشار پسند پارٹی قرار دیا۔ لیکن 10 مئی کو جب پی ٹی آئی کے سربراہ( عمران خان ) عدالت میں پیش ہوے تو سابقہ چیف جسٹس( عمر عطاء بندیال ) نے سر بر اہ پی ٹی آئی کو دیکھ کر good to see you کہا۔ جنوری 2024ء میں گیلپ سروے نے

آئندہ فروری میں ہونے والے الیکشن میں لیگی جماعت کے وزیر اعظم بننے کی رپورٹ پیش کی ۔ لیکن 8 فروری کو پاکستان میں نئی تاریخ رقم ہوئی اور تاریخ میں پہلی دفعہ آزاد مبمران نے زیادہ ووٹ حاصل کئے ۔اور لیگی جماعت کے رہنما نواز شریف نے 9 فروری کو تقریر کرتے ہوئے کہا، ہماری جماعت کے امید وار ہماری توقعات کے مطابق ووٹ حاصل نہیں کر سکے ۔لیکن قوم نے ایک نئے نظام کا مشاہدہ بھی کیا کہ فارم 45 کی جگہ فارم 47 نے لے لی اور عوامی منیڈیٹ کی جیت کا فیصلہ فارم 47 کے نتائج کے مطابق ہوا ۔ اور زیادہ تر ووٹنگ کے نتائج 8 فروری کی بجاے 9 کو آے ۔فروری

2024 میں سربراه پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو توشہ خانہ کیس میں 7 ،7 سال کی قید ہوئی لیکن مارچ 2024ء کو انہیں با عزت بری کرتے ہوئے جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ کوئی کیس نہیں ہے۔ ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ جو دیکھنے کو ملا ، کہ 23 مارچ 2024ء کو ہونے والی ایوان صدر میں قومی تقریب پر ملک کی 397 نامور شخصیات کو سول اعزازات سے نوازا گیا۔ اس پر کچھ سینئر کالم نسٹ نے اپنے کالم میں بھی تنقید کی کہ ہم نے اتنے بڑے اعزاز کو كهلونا سا بنا ڈالا ۔۔۔

چند ایک اہم شخصیات سے زائد لوگوں کو سول ایوارڈ دینا کیسے ممکن ہے۔۔ میرے ہم عصر دوست نے کہا، انڈیا کی 1 ارب 40 کروڑ آبادی میں سے صرف 132 لوگوں کو سول اعزازات دیا گیا۔جبکہ ہماری 26 کروڑ آبادی میں سے 397 لوگوں کو نوازا گیا۔ اگر ہماری قوم اتنی محنت پسند ہے تو پھر انڈیا ہم سے بہتر حالات میں کیوں ہے ؟

میں نے وہی چھ سال پرانا جملہ دہراتے ہو کہا کہ جناب !

پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے

لیکن یہ سب ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اگر ہم قوم اسی طرح فرسودگی کی حالت میں جیتے رہے تو تباہی و بربادی ہی ہمارا مقدر بنے گی ۔۔اس لیے قوم حقیقت جاننے کی کوشش کرے تا کہ ہم اس دلدل سے نکل سکیں اور دنیا میں کامیاب قوم بن سکیں ۔۔

ظفر علی خاں کا مشہور شعر ہمیں شعوری کا درس دیتا ہے کہ :

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

نوٹ: یہ مصنف کا ذاتی نقطہ نظر ہے جس سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں۔