”ایسے نہیں ہوتا بھائی“ شعیب اختر نے باﺅلرز کی شدید ’کلاس‘ لے لی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز سابق فاسٹ باﺅلر شعیب اختر نے آسٹریلیا کیخلاف انتہائی ناقص کارکردگی پر قومی باﺅلرز پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ باﺅلرز کو ذرا بھی معلوم نہیں تھا کہ وکٹیں کیسے حاصل کرنی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق راولپنڈی ایکسپریس نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”پاکستانی باﺅلرز کو کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آسٹریلیا کی پچوں پر وکٹیں کیسے حاصل کرنی ہیں۔ وکٹیں تحفے میں مل جانے یا آسٹریلیا کی اننگز ڈکلیئر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی!“

Clueless how to take wickets on these tracks. Waiting for Australia to declare or just gift the wickets. Asay nahi hota bhai!! #AUSvPAK