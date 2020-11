” میرے لیے رشتے تلاش کرنا چھوڑ دیں ، شادی میرا۔۔۔“ مہوش حیات نے واضح اعلان کر دیا

کراچی (ویب ڈیسک)تمغہ امتیاز حاصل کرنے والی پاکستانی اداکارہ مہوش حیات نے اپنی شاد ی سے متعلق سوشل میڈیا پر کیے جانے والے تبصروں کو مسترد کردیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر اور انسٹاگرام پر پیغام میں مہوش حیات نے لکھا کہ شادی میرا ذاتی فیصلہ ہے، جب بھی ہوگی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اس سے متعلق باتیں اور میرے لئے رشتے تلاش کرنا چھوڑ دیں۔

Who I choose to marry is my personal decision & ppl will know when it happens! Take a chill pill guys & stop matchmaking!✋????Let’s not take a throwaway line in a 2-year-old interview out of context & make unnecessarily juicy headlines. Aur b gham hain zamane mein Shadi k siwaa! LOL