پاکستان اورچین ہرمعاملے میں ہمیشہ ساتھ ساتھ کھڑے ہیں:آرمی چیف 

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی وزیردفاع جنرل فیننگ ہی کی ملاقات ہوئی ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان اور چین ہر معاملے میں ہمیشہ ساتھ ساتھ کھڑے ہیں۔

پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری بیان میں کہاہے کہ چینی وزیردفاع جنرل فیننگ ہی نے جی ایچ کیوکا دورہ کیا ہے جہاں انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی ، علاقائی سکیورٹی اور باہمی دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاک فوج چین کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتی ہے، ہر معاملے میں پاکستان کی غیر مشروط حمایت پر چین کے شکرگزار ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین ہر معاملے میں ہمیشہ ساتھ ساتھ کھڑے ہیں۔مستقبل کے چیلنجز کا مل کرسامنا کریں گے۔

اس موقع پردونوں افواج کے درمیان تعلقات کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے۔ چینی وزیردفاع نے سی پیک منصوبوں کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔

چینی وزیر دفاع نے جی ایچ کیومیں یادگار شہداپر حاضری دی اورپھول بھی چڑھائے۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے چینی وزیر دفاع کو جی ایچ کیو پہنچنے پرگارڈ آف آنر پیش کیا۔

General Wei Fenghe, Minister of National Defence, #China met #COAS . During the meeting, matters of mutual interest, regional security and enhanced bilateral defence collaboration were discussed. Visiting dignitary ack & aprc Pak Army’s sincere efforts 4 regional peace & (1/3) pic.twitter.com/mIuijCXD88

... “Pakistan Army greatly values our time-tested and brotherly relations with China. We have been standing together all along, and our relations will be no different in wake of future challenges”, COAS (3/ 3)